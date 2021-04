Long Covid, rischio ricadute per tutte le età dopo un ricovero per coronavirus: problemi respiratori, diabete… (Foto Ansa)

La guarigione dal Covid, può essere più lunga del previsto, con un long Covid che lascia sempre maggiori strascichi sulla salute, con il rischio di ricadute non solo tra gli anziani, ma anche tra i più giovani.

Secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal e rilanciato dallo pneumologo Sergio Harari sul Corriere della Sera, il 29% dei malati di Covid ricoverati in ospedale vi devono rientrare dopo le dimissioni per una ricaduta della malattia da coronavirus Sars-CoV-2.

E’ questo solo uno degli aspetti del long Covid, il prolungamento oltre l’atteso degli effetti di questa infezione virale, malattia sistemica che colpisce, come ormai è noto, non solo i polmoni come si pensava inizialmente, anche se uno degli epiloghi peggiori è dato proprio dalla polmonite interstiziale.

Long Covid e nuovi ricoveri: lo studio

Nello studio inglese sono stati messi a confronto oltre 47mila persone dimesse dagli ospedali britannici dopo esservi state ricoverate per Covid durante la prima ondata.

Dai dati raccolti e analizzati è emerso che il 29,4% dei pazienti ospedalizzati per Covid ha avuto almeno un nuovo ricovero entro 140 giorni dal primo e il 12,3% di questi è morto.

Sempre tra chi era stato ricoverato per Covid il rischio di sviluppare problemi respiratori è risultato più alto di sei volte rispetto alla popolazione generale. Quasi un dimesso su tre ha sviluppato disturbi polmonari.

In aumento anche il rischio di ammalarsi di diabete, di sviluppare problemi cardiovascolari importanti come anche, seppure in misura minore, malattie renali ed epatiche. E questi effetti, spiega Harari, vedrebbero a rischio non solo gli over 70, ma anche i più giovani.

Gli altri studi: i rischi dopo il ricovero per Covid

Ma questo non sarebbe l’unico studio del genere. Un’altra ricerca, questa volta americana, riportata dal Corriere della Sera e condotta su 1.775 veterani americani ricoverati per Covid-19 ha mostrato che il 20% ha dovuto subire un secondo ricovero e il 9% è mortoentro due mesi dalla dimissione.

E un altro studio statunitense ha documentato che chi viene ricoverato per Covid ha un rischio aumentato di sviluppare problemi renali, diabete, ictus, embolie polmonari, miocarditi e altro ancora.