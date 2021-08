Long Covid, tutti i sintomi dei pazienti che sono guariti: gli effetti collaterali post coronavirus

Viene chiamato long Covid e altro non è che l’effetto del coronavirus su quelle persone che sono state contagiate e poi guarite: ma quali sono sintomi ed effetti collaterali? Il long Covid comincia a prendere contorni sempre più preoccupanti, con più di una persona guarita dal Covid su 4 che continua ad avere sintomi a 6-8 mesi dall’infezione.

Tra i sintomi più diffusi del long Covid non solo affaticamento, cefalee, affanno, depressione, ma sempre più numerosi sono gli studi che evidenziano problemi a lungo termine del controllo metabolico, glicemico dei guariti, nonché addirittura casi di insorgenza di diabete post-Covid in persone che di per sé non erano neppure a rischio per questa malattia.

Long Covid, tutti i sintomi

Una ricerca intitolata “More than 50 long-term effects of Covid-19: a systematic review and meta-analysis”, ha stilato l’elenco dei sintomi del long Covid. Eccolo:

Fatica

Male alla testa

Disturbo dell’attenzione

La perdita di capelli

Dispnea (fatica a respirare)

Ageusia (Perdita del gusto)

Anosmia (Perdita dell’olfatto)

Polipnea post-attività (Aumento del battito cardiaco e respirazione)

Dolori articolari

Tosse

Sudorazione

Nausea o vomito

Dolore/fastidio al petto

Perdita di memoria

Perdita dell’udito o acufene

Ansia

Depressione

Disturbi digestivi

Perdita di peso

Segni cutanei

Aumento della frequenza cardiaca a riposo

Palpitazioni

Dolore generale

Febbre intermittente

Disordine del sonno

Ridotta capacità di diffusione polmonare

Apnea notturna

Brividi

Salute mentale correlata all’assistenza sanitaria

Malattie psichiatrica

Occhi rossi

Fibrosi polmonare

Flusso discontinuo

Diabete mellito

Espettorato

Edema degli arti

Vertigini

Ictus

Mal di gola

Disturbi dell’umore

Disforia

Disturbo ossessivo compulsivo (Doc)

Nuova ipertensione

Miocardite

Insufficienza renale

Disturbo da stress post-traumatico

Aritmia

Paranoia

Long Covid, lo studio sui sintomi dopo la guarigione

L’allarme sui problemi metabolici e glicemici post-Covid era già arrivato a luglio dal 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Endocrinologia (SIE). Secondo il Presidente SIE Francesco Giorgino, ordinario di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, “dovremmo continuare a monitorare la possibilità di una correlazione tra l’infezione da nuovo coronavirus e il rischio di sviluppare alterazioni ella glicemia anche una volta guariti”.

Lo studio svizzero ha considerato 431 individui risultati positivi al virus tra febbraio e agosto 2020, l’89% dei quali sintomatici. Monitorati nel tempo è emerso che il 26% di loro non aveva avuto un recupero completo a 6-8 mesi dalla diagnosi iniziale di Covid. Il 55% ha riportato sintomi di affaticamento, il 25% affanno, il 26% sintomi depressivi. Il long-Covid riguarda soprattutto donne e coloro che sono stati ricoverati per l’infezione. Il 40% dei partecipanti ha riferito di aver avuto almeno una visita medica legata al Covid dopo la guarigione dall’infezione.