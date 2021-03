Previsioni Covid di Marzo: prevista crescita di tutti gli indici della pandemia di Coronavirus

Previsioni Covid di Marzo, marzo infetto, marzo promette, già quasi assicura di essere il peggior mese del 2021 quanto a gravità e diffusione della pandemia in Italia.

Previsioni Covid di Marzo, sale la percentuale di positività

La percentuale di tamponi positivi su quelli effettuati è salita ad oltre il sette per cento. Sette per cento compresi i test antigenici, il che vuol dire una percentuale intorno al 15 se non più per cento sui tamponi molecolari. Fino a circa un mese fa la percentuale comunicata sarebbe stata questa, poi la decisione di conteggiare anche gli antigenici ha per così dire annacquato la percezione. Comunque sette per cento e passa di positivi è cifra alta e minacciosa, una promessa, quasi una garanzia, di peggioramento.

Sale il ritmo del raddoppio dei casi

Velocità del raddoppio dei casi arrivata ad intervallo minimo di cinque giorni. E’ l’altra faccia, la traduzione in termini concreti dell’astratto R con T. Quando si dice Rt pari a 1 vuol dire velocità di trasmissione del contagio stabile. Il che può anche essere una tragedia: se uno contagia uno (Rt 1) dipende da quanto è quell’uno. Se cento, allora altri cento contagi. Se un milione, allora un altro milione! Quando Rt supera valore 1 si entra nel territorio della moltiplicazione esponenziale, quella che ha una velocità tale d incrementare sempre la sua velocità. Marzo ci è dentro, in Marzo si è entrati alla velocità di raddoppio casi ogni cinque giorni.

Cresce il numero di chi finisce in ospedale

Ultimo ma non ultimo l’indice dei ricoveri ospedalieri è in costante crescita. Più gente finisce in ospedale. E questo nonostante i più anziani e fragili pesino meno in quantità: dal computo dei contagiabili vanno esclusi i vaccinati e i morti, la somma tra gli ottantenni è rilevante. Aumenta, per forza di matematica, la percentuale di contagiati tra i 13 e i 19 anni. Il contagio lo portano o lo prendono a scuola? L’uovo e la gallina. Eppure nonostante sia una popolazione più giovane in media ad ammalarsi, aumentano quelli che finiscono in ospedale.

Previsioni Covid di Marzo, nazione stanca

Ad un Marzo infetto corrisponde una nazione che con gentilezza può essere definita stanca. La tendenza, la deriva, può perfino dirsi la scelta di comportarsi come Marzo 2021 fosse un mese senza virus è anch’essa in crescita esponenziale. Virus e rifiuto del virus marciano paralleli alla stessa esponenziale velocità.