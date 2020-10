Mascherine FFP2, si protegga chi può (3 euro l’una). Colpa della chirurgica con indisciplina

Mascherine FFP2, si protegga chi può. Molti nelle ultime settimane hanno cambiato il tipo di mascherina da usare e sono passati, stanno passando dalle chirurgiche alle FFP2.

Acquisti raddoppiati di questo tipo di mascherine, anche se le FFP2 restano le mascherine usate da una minoranza della popolazione. La minoranza che può.

TRE EURO L’UNA MA PROTEGGONO DAL RESPIRO ALTRUI

Mascherine FFP2 non hanno prezzo calmierato, costano infatti a seconda e a scelta di chi le vende dai 2,5 ai 4 euro l’una. Eppur si vendono. Perché? Perché proteggono dal respiro altrui. Certo, è un costo. Più o meno 1,5 euro al giorno per ogni componente della famiglia (una FFP2 la usi almeno un paio di giorni, ma non più di tre). Cinquanta euro al giorno a testa, famiglia di tre persone 150 euro al mese. Non tutti, anzi relativamente pochi se lo possono permettere. Ed è appunto un si protegga chi può, economicamente può.

MASCHERINE FFP2, UN LUSSO INUTILE?

Ma non è un lusso inutile, è una spesa che non tutti possono reggere. Tutt’altro che inutile però, anzi. Inutile lo sarebbe stata la spesa e la mascherina FFP2 se la mascherina chirurgica non fosse stata intrisa nella indisciplina del suo uso. Si protegga chi può, economicamente può, è una conseguenza urticante ma motivata e giustificata.

CHIRURGICA VALE SE TUTTI CE L’HANNO

Chirurgica (50 cent l’una) basta e avanza per la normale vita quotidiana, chirurgica vale come protezione reciproca solo e soltanto se è appunto reciproca. Cioè se tutti ce l’hanno, la usano e la usano a modo. Chirurgica scherma le mie emissioni di eventuale virus, protegge il prossimo da me stesso. Chirurgica può proteggere me dagli altri solo e soltanto se gli altri tutti la mettono. E se la mettono giusta, cioè non vecchia di una settimana, non sotto il naso, non azzerata nella sua capacità di filtrare da ore al gomito o alla gola.

Ma se quasi tutti ce l’hanno la mascherina chirurgica, somma è l’indisciplina con cui moltissimi, troppi, la usano. Di come il prossimo usa la mascherina non ci si può palesemente fidare. La mascherina chirurgica e reciprocità, mutualità, affidamento. Ci si può fidare della sua capacità di schermare solo se ce l’hanno tutti e tutti la usano secondo regola. Così non è e quindi chi può si protegge con la FFP2 che scherma non solo il proprio fiato ma anche l’altrui. Si protegga e si protegge chi economicamente può.

FFP2, un lusso inutile se la mascherina chirurgica non fosse quotidianamente impastata di indisciplina nell’uso da gran parte di coloro che la usano. Invece FFP2 poggi scelta oculata di chi osserva, ragiona, sa e soprattutto può.