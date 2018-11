ROMA – Intervistata da Radio Cusano, Melania Rizzoli, dottoressa e assessore della Regione Lombardia, spiega che l’abolizione della leva obbligatoria “ha impedito tante diagnosi giovanili di patologie dell’apparato genito-urinario maschile. Ripristinare la visita medica di leva non avrebbe costi proibitivi. I ragazzi non sanno nemmeno cos’è la prostata, basterebbe palparsi i testicoli ogni tanto per prevenzione”.

“Ripristinare la visita medica di leva -ha detto la Dott.ssa Rizzoli- non avrebbe costi proibitivi, era paradossalmente la prima visita maschile per i ragazzi dove venivano diagnosticate malformazioni, infezioni, varicocele, seminomi del testicolo. L’abolizione della leva militare ha impedito tante diagnosi giovanili di queste patologie dell’apparato genito-urinario. Tutti gli adolescenti e i giovani uomini, come fanno le ragazze, dovrebbero ogni 5 anni farsi visitare in questo caso da un urologo. Gli uomini non sono attenti come le donne, che si toccano il seno per prevenzione, basterebbe palparsi i testicoli ogni tanto e sentire se c’è qualche anomalia o all’insorgenza di alcuni sintomi rivolgersi all’urologo. Gli uomini non fanno prevenzione per la prostata, arrivano dal medico dopo i 50 anni. Questo quando le ragazze alla prima mestruazione vengono accompagnate dalla ginecologa, i ragazzi invece non sanno nemmeno cos’è la prostata, pensano sia un organo delle persone anziane. In Italia vengono ogni anno diagnosticati 35mila casi di tumore alla prostata. Noi (medici) le campagne di prevenzione le facciamo, sono delle visite gratuite che si possono fare in ospedale. Il nostro sistema sanitario è uno dei migliori al mondo”.