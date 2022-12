Per la prima volta la tecnologia RNA ha dimostrato di essere efficace contro una mortale forma di cancro alla pelle, il melanoma, quando usata insieme a un secondo farmaco contro il tumore. Il vaccino sperimentale anti-cancro di Moderna che usa la mRNA, insieme al trattamento Keytruda di Merck, ha infatti dimostrato funzionare dando risultati positivi nei pazienti che combattono il melanoma. I test sono stati eseguiti su 157 pazienti con melanoma allo stadio 3 o 4 che si erano già sottoposti a interventi chirurgici. Ad alcuni pazienti sono state somministrate nove dosi del vaccino anti-cancro sperimentale di Moderna insieme al farmaco Keytruda di Merck ogni tre settimane per un anno. Altri invece hanno ricevuto solo il trattamento di immunoterapia Keytruda. I risultati hanno rivelato come la combinazione del vaccino Moderna e del farmaco Merck ha ridotto il rischio di ricaduta o morte del 44% rispetti allo sola immunoterapia.

Cos’è il melanoma

Il melanoma è un tumore maligno che origina dal melanocita, una cellula preposta alla sintesi della melanina. La melanina è un pigmento scuro responsabile parzialmente del colore della pelle. Analogamente ai nevi, il melanoma può insorgere in tutti i distretti corporei in cui sono normalmente presenti i melanociti (quindi la cute con predilezione particolare per le zone fotoesposte). E’ uno dei principali tumori che insorgono in giovane età (al 2017 in Italia è il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni). Ha una maggiore incidenza nel lato sinistro del corpo. Nelle donne insorge più comunemente sulle gambe. Negli uomini insorge più comunemente sul dorso.

I test

I due colossi farmaceutici inizieranno i test di fase 3 il prossimo anno e valuteranno anche altri tipi di tumori. “I risultati sono molto incoraggianti nel campo del trattamento del cancro”, ha detto l’amministratore delegato di Moderna Stephane Bancel, sottolineando come la tecnologia mRNA è stata “trasformativa per il Covid e ora, per la prima volta, abbiamo dimostrato il potenziale di mRNA” in test sul melanoma, ha aggiunto. Il vaccino per il cancro sperimentale di Moderna – il mRNA-4157-V940 – punta a generare una risposta immunitaria in risposta a specifici tumori dei pazienti. Il farmaco Keytruda di Merck, invece, è già in uso per il melanoma e stimola il sistema immunitario affinché attacchi il tumore.