LUCCA – La meningite non ha lasciato scampo ad una donna di 46 anni in Versilia. La donna, che non era vaccinata, è morto nel pomeriggio del 1° gennaio nell’ospedale Versilia in Toscana per una meningite meningococcica. Le autorità sanitarie si sono attivate per individuare tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna e sottoporli alla profilassi antibiotica o vaccino profilassi.

La donna era arrivata al pronto soccorso intorno alle 14 in codice rosso per una sospetta meningite. Dopo le prime cure è stata ricoverata in terapia intensiva, dov’è iniziata una terapia specifica. Nonostante le cure, è deceduta intorno alle 18.30. Lavorava in un’azienda agricola ed aveva trascorso le festività con i propri familiari. Al momento, sono state sottoposte a profilassi 40 persone che avevano avuto con lei contatti lavorativi e familiari negli ultimi 10 giorni. Il sito de La Nazione scrive: