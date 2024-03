Meningite, allarme in America, i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) avvisano i medici di prestare attenzione ad alcuni tipi di infezioni meningococciche rare e gravi che sono in aumento negli Stati Uniti. Al punto che potrebbe presto essere avviata una nuova campagna di vaccinazione.

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno pubblicato un nuovo avviso queste infezioni, causate da un certo ceppo di batteri Neisseria meningitidis, possono presentarsi con sintomi insoliti. Nei casi identificati finora quest’anno, circa 1 malato su 6 è morto, un tasso di mortalità più elevato di quello normalmente riscontrato con le infezioni da meningococco.

Questi casi sono insoliti, spiega Brenda Goodman della CNN, anche perché colpiscono adulti di mezza età. In genere, le infezioni da meningite colpiscono neonati, adolescenti e giovani adulti.

L’allarme del CDC arriva dopo che il Dipartimento della Salute della Virginia ha avvertito di cinque decessi dovuti alla stessa forma rara e grave di malattia meningococcica a settembre.

Per malattia meningococcica si intende qualsiasi malattia causata da Neisseria meningitidis. L’infezione può portare sia alla meningite che a una grave infezione del flusso sanguigno chiamata setticemia o avvelenamento del sangue.

I batteri possono diffondersi da persona a persona attraverso lo scambio di secrezioni respiratorie e della gola e in genere si verificano tramite baci, tosse, starnuti o vivendo a stretto contatto con altre persone infette. Finora, il 2024 è sulla buona strada per superare quel numero. Ad oggi, negli Stati Uniti sono stati segnalati 143 casi, quasi l’80% in più rispetto a quelli segnalati nello stesso periodo del 2023.

Il CDC afferma che la maggior parte delle persone a cui viene diagnosticata questa malattia sono adulti di età compresa tra 30 e 60 anni. Un numero sproporzionato di casi, il 63%, riguarda i neri e il 15% tra le persone che hanno l’HIV.

I sintomi tipici delle infezioni da meningite comprendono febbre, mal di testa, torcicollo, avversione alla luce e nausea. Molti dei casi segnalati di recente non presentano questi sintomi. Circa due terzi dei pazienti hanno infezioni del sangue, circa il 4% ha avuto articolazioni dolorose e infette.

I sintomi delle infezioni meningococciche del sangue comprendono febbre e brividi, affaticamento, vomito, mani e piedi freddi, respiro accelerato, diarrea e, negli stadi successivi, un’eruzione cutanea viola scuro.

I sintomi iniziali possono assomigliare a molte infezioni diverse, ma peggiorano rapidamente e possono diventare pericolosi per la vita nel giro di poche ore, ha affermato il CDC. Il trattamento immediato con antibiotici è fondamentale. I sopravvissuti possono avere effetti a lungo termine come sordità o amputazioni di braccia e gambe.