MESA Rail, il nuovo impianto per il trattamento della scoliosi

ROMA – Sperimentato dai medici dell’University Hospital Southampton, il MESA Rail [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] un nuovo impianto per il trattamento della scoliosi, condizione che implica una complessa curvatura e rotazione della colonna vertebrale, che può colpire persone di qualsiasi età, ma più spesso gli adolescenti.

Il trattamento attuale noto come Universal Spine System (USS), un metodo per eseguire un intervento di correzione della scoliosi con flessione anteriore, consiste nel posizionare due barre metalliche circolari su entrambi i lati della colonna vertebrale, fissate con delle viti.

Ma il MESA Rail, è un impianto simile al modo in cui un treno si inserisce nei binari ferroviari, può essere montato più saldamente sulla colonna vertebrale poiché utilizza viti più piccole, scrive il Daily Mail.

Evan Davies, chirurgo vertebrale del Servizio Sanitario Nazionale, ha sviluppato l’impianto e ritiene che potrebbe fornire una correzione migliore.

Sebbene il MESA Rail rispetto ad altri trattamenti sia più caro, se riuscisse a ridurre la necessità di ulteriori interventi chirurgici, secondo Davies per il Servizio Sanitario Nazionale nel tempo potrebbe rappresentare un risparmio di denaro.

La scoliosi si verifica quando la parte anteriore della colonna vertebrale cresce più velocemente rispetto alla parte posteriore, causando la contrazione della colonna stessa e la rotazione a forma di “S” o “C”.

Alcuni gravi casi di scoliosi possono portare a una diminuzione della capacità polmonare, esercitare una pressione sul cuore e limitare le attività fisiche.