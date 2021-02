Metodo Tabata per dimagrire velocemente, quello di Noemi: esercizi, allenamento, cosa bisogna fare

Il metodo Tabata per dimagrire velocemente. Ora ne parlano tutti perché l’ha usato Noemi. Ma i maniaci del fitness e del benessere lo conoscono già da qualche anno. Metodo Tabata, cioè un metodo che fa dell’intensità il suo punto cardine.

Ci sono degli esercizi da seguire, un allenamento preciso da ripetere ogni giorno. Insomma, una delle caratteristiche di questo metodo (come sempre, quando si persegue l’obiettivo di dimagrire) è la costanza. E quale periodo migliore della pandemia, costretti in casa per ore e giorni, per attuare questo metodo?

Metodo Tabata per dimagrire velocemente

Negli ultimi giorni si è molto parlato del dimagrimento di Noemi. La rossa cantante (anche ex giudice di The Voice) ha perso in effetto molti chili in (relativamente) poco tempo. Ed è lei stessa a far sapere di aver usato il Tabata.

Definizione di Metodo Tabata in maniera rudimentale. Un allenamento ad alta intensità e a intervalli che alterna 20 secondi di sforzo massimo a 10 secondi di riposo.

Metodo Tabata: esercizi e allenamento

Premessa: il metodo Tabata è consigliato a persone già mediamente ben allenate. O comunque a persone che col fitness hanno qualche forma di dimestichezza. Perché devono essere in grado di dosare gli sforzi e rischiano di farsi male.

Detto questo, andiamo a vedere che tipo di esercizi sono richiesti. La cosa fondamentale è ripetere un esercizio al massimo della potenza. Ripeterlo per un tempo prestabilito e poi fare una pausa. Convenzionalmente il metodo base prevede 10 secondi di esercizio + 10 secondi di pausa. Ma, volendo, si può trasformare in 15 + 10, 30 + 10, 20 + 5 e via discorrendo. Fatevi consigliare da un personal trainer o da qualcuno che possa valutare la migliore pausa per voi.

La ripetizione avviene per 8 volte. Il termine giusto è 8 round. L’importante è calcolare i tempi, perché la durata totale del percorso si aggira intorno ai 4 minuti. Il metodo Tabata non solo fa dimagrire, ma pare sia indicato anche per migliorare la resistenza fisica, visto che accelera il metabolismo.