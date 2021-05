Miocardite e pericardite dopo vaccino Pfizer, l’Ema indaga su casi. Quali sono i sintomi (foto ANSA) L’infiammazione può avvenire in seguito a un agente infettivo che danneggia o distrugge le cellule muscolari del cuore. L’istituto Humanitas elenca i possibili sintomi della miocardite, che in alcuni casi si presenta in forma asintomatica mentre in altri può manifestarsi con sintomi simili a quelli dell’influenza. Si segnalano inoltre palpitazioni, dolori al petto, affaticamento e mancanza di respiro.

Segnalazioni di casi di miocardite e pericardite dopo i vaccini anti-Covid a mRna, in particolare quello Pfizer, in valutazione da parte del Prac, il Comitato di farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema. E’ quanto emerge dal report sull’ultima riunione del pool di esperti dell’ente Ue.

Miocardite e pericardite dopo vaccino Pfizer

“L’Ema è a conoscenza di casi di miocardite“, cioè di infiammazione del muscolo cardiaco, “e di pericardite“, infiammazione della membrana intorno al cuore, “segnalati principalmente a seguito della vaccinazione con Comirnaty”, il vaccino di Pfizer, si legge nel report. “Al momento – puntualizza l’agenzia – non ci sono indicazioni che questi casi siano dovuti al vaccino”. Tuttavia il Prac ha richiesto all’azienda di “fornire ulteriori dati dettagliati, inclusa un’analisi degli eventi in base all’età e al sesso, nel contesto del prossimo rapporto di sicurezza. E valuterà se è necessaria qualsiasi altra azione normativa”.

Per quanto riguarda il rischio di trombosi, associato perlopiù ai vaccini Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson, l’Ema spiega che “sono stati segnalati solo pochi casi di coaguli di sangue con piastrine basse” dopo i vaccini a mRna; in relazione all’elevato numero di persone che li hanno ricevuti si tratta di “numeri estremamente bassi”. In conclusione, “le prove attuali non suggeriscono una relazione causale”.

Miocardite e pericardite, cosa sono e quali sono i sintomi

La miocardite è un’infiammazione del muscolo cardiaco, mentre la pericardite è un’infiammazione della membrana che avvolge il cuore. Entrambe le condizioni sono state segnalate “principalmente a seguito della vaccinazione con Comirnaty”, il vaccino di Pfizer-BioNTech.

L’infiammazione può avvenire in seguito a un agente infettivo che danneggia o distrugge le cellule muscolari del cuore. L’istituto Humanitas elenca i possibili sintomi della miocardite, che in alcuni casi si presenta in forma asintomatica mentre in altri può manifestarsi con sintomi simili a quelli dell’influenza. Si segnalano inoltre palpitazioni, dolori al petto, affaticamento e mancanza di respiro.

Ema, possibile link tra vaccino Pfizer e gonfiore al viso in persone con filler

Il Comitato di farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “dopo avere esaminato tutte le evidenze disponibili, compresi i casi segnalati al database europeo dei sospetti effetti collaterali (EudraVigilance) e i dati della letteratura scientifica”, ritiene inoltre che vi sia “almeno una ragionevole possibilità di associazione causale tra il vaccino Comirnaty*, l’anti-Covid di Pfizer, “e i casi segnalati di gonfiore del viso in persone con una storia di iniezioni con filler dermici”.