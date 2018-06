ROMA – L’ultima frontiera del benessere che sta spopolando sui social media è il “moon milk”, latte di luna, la bevanda ayurvedica contro stress e insonnia, a base di latte, miele e spezie dalle proprietà rilassanti. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Ora diamo un tocco in più alla bevanda aggiungendo coloranti per gli alimenti e spezie naturali per rafforzare il sistema immunitario e mantenere l’equilibrio ormonale”, ha scritto un’utente su Instagram.

“Moon milk” chiamata così perché si beve prima di andare a dormire “è una bevanda della tradizione ayurvedica come rimedio per l’insonnia, con erbe adattogene e spezie ayurvediche; abbiamo preparato la nostra con latte di canapa ma può essere utilizzato di qualsiasi tipo, anche di noci” ha scritto Nutraorganics in un post sul social media.

Secondo alcuni utenti, le piante adattogene sono in grado di prevenire lo stress e infatti utilizzano il basilico santo, il fungo reishi o shizandra, un’erba cinese.

Il loro sapore è tuttavia amaro per cui è consigliabile aggiungere un dolcificante.