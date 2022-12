Domenico Alessio aveva 83 anni ed era il decano dei manager della Sanità regionale. Ha diretto la Asl RmD (Ostia), il San Camillo-Forlanini, il Servizio di emergenza 118, il San Filippo Neri, l’Istituto ematologico mediterraneo, l’Umberto I e alcuni centri socio-sanitari pubblici come il San Michele. La sua formazione manageriale si avvantaggiava anche di esperienze in grandi e medie imprese non sanitarie, dall’Iritecna all’Italstat, dall’Inps al Corecom.

“Con Alessio”, ha detto a Carlo Picozza di Repubblica Laura Gasbarrone, già direttrice del dipartimento di Medicina interna del San Camillo, “se ne va un uomo giusto che ha sempre guardato alla salute dei pazienti come all’obiettivo da perseguire, il criterio primario cui conformare le scelte di gestione e organizzazione; è stato un modello per i suoi collaboratori e per gli operatori sanitari”.