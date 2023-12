Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, gli specialisti della Società Italiana di Cardiologia (SIC) lanciano un allarme importante: il Natale potrebbe avere un effetto ‘booster’ sul colesterolo, aumentando significativamente il rischio di problemi cardiovascolari. Per affrontare questa sfida e mantenere il cuore in salute, ecco 5 strategie salva-cuore consigliate dai cardiologi.

1. L’importanza del movimento

L’aumento dell’attività fisica può fare la differenza. Durante le festività, spesso si tende a ridurre l’esercizio fisico a causa degli impegni e delle abbuffate. Tuttavia, anche una breve passeggiata dopo un pasto può contribuire a mantenere attivo il metabolismo e a controllare il colesterolo.

2. Fibre, alleate del cuore contro il colesterolo alto

Aggiungere fibre alla dieta quotidiana è un passo fondamentale. Le fibre, presenti in frutta, verdura e cereali integrali, aiutano a ridurre l’assorbimento di colesterolo nel sangue. Optare per un’abbondanza di alimenti ricchi di fibre può bilanciare gli effetti delle abbuffate natalizie.

3. Limitare i grassi saturi

Le delizie natalizie spesso sono ricche di grassi saturi, noti per aumentare i livelli di colesterolo nel sangue. Ridurre il consumo di cibi ad alto contenuto di grassi saturi, come formaggi grassi e dolci calorici, può contribuire a mantenere sotto controllo il colesterolo.

4. Stop al fumo

Se si fuma, il Natale potrebbe essere l’occasione perfetta per dire addio alle sigarette. Il fumo non solo danneggia i polmoni ma contribuisce anche alla formazione di placche arteriose, aumentando il rischio di malattie cardiache. Smettere di fumare è un regalo prezioso per la salute del cuore.

5. Alcol con moderazione

Le celebrazioni natalizie spesso includono brindisi e festeggiamenti con alcol. Tuttavia, l’eccessivo consumo di alcol può influenzare negativamente i livelli di colesterolo. Limitare l’assunzione di alcol e alternare con acqua può proteggere il cuore e la salute generale.

Il colesterolo a rischio durante il Natale

Uno studio condotto dall’Università di Copenaghen rivela che il colesterolo può aumentare fino al 20% dopo le festività. Le abbuffate natalizie, gli avanzi e i cenoni di Capodanno contribuiscono a questo incremento. Controllare il colesterolo in anticipo può essere la chiave per mantenere la salute cardiovascolare.

“Prevenire è meglio che curare,” sottolinea Pasquale Perrone Filardi, presidente della SIC. Controllare il colesterolo prima delle festività è cruciale per limitare il rischio di malattie cardiovascolari. Mantenere uno stile di vita sano e adottare queste strategie può fare la differenza, garantendo un Natale sano e cuore felice.