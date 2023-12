Natale, la dieta mediterranea è alleata dei reni: i consigli dei nefrologi

Le festività natalizie sono alle porte e la Società Italiana di Nefrologia (Sin) ci ricorda che stili di vita sani e la dieta mediterranea possono essere preziosi alleati per la salute dei reni. In un periodo in cui spesso ci concediamo piccoli e grandi eccessi culinari, è fondamentale prestare attenzione ai nostri reni.

Moderazione è la chiave

La prevenzione della Malattia Renale Cronica è una priorità per la Sin, considerando che colpisce ben tre milioni di persone in Italia. Spesso, la diagnosi arriva tardivamente, e la società teme che nel 2040 possa diventare la quinta causa di morte a livello globale, con costi significativi per il Servizio Sanitario Nazionale.

Il presidente della Società Italiana di Nefrologia, Stefano Bianchi, sottolinea l’importanza di seguire stili di vita corretti per la prevenzione. Questo include privilegiare la dieta mediterranea, nota per i suoi benefici sulla salute cardiovascolare e ora anche alleata dei reni. La moderazione con l’alcol è un punto chiave, insieme alla riduzione del consumo di carni rosse e del sale.

“Condurre uno stile di vita corretto è il modo migliore per non sviluppare condizioni che rappresentano fattori di rischio per l’insorgenza di Malattia Renale Cronica,” spiega il presidente Bianchi. Fattori come diabete, obesità/sovrappeso e ipertensione arteriosa sono strettamente collegati alla salute renale, e la dieta mediterranea si rivela un baluardo contro questi rischi.

I consigli dei nefrologi

I nefrologi forniscono preziosi consigli per un’alimentazione a prova di benessere renale:

Dieta Mediterranea in Primo Piano: Seguire i principi della dieta mediterranea con un'attenzione particolare alla moderazione.

Limitare gli Zuccheri Complessi: Ridurre il consumo di zuccheri complessi per mantenere sotto controllo il metabolismo.

Tagliare le Carni Rosse: Ridurre l'assunzione di carni rosse, optando per proteine magre come pesce e legumi.

Contenere il Sale: Limitare l'apporto di sale per preservare la funzione renale e supportare la pressione sanguigna.

Acqua: L'Idratazione Salvifica: Assicurarsi di mantenere un'adeguata idratazione bevendo abbondante acqua.

Infine, il presidente Bianchi sottolinea l’importanza di evitare il fumo e di praticare attività fisica in modo proporzionato all’età e alle condizioni cliniche.