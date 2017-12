ROMA – Un appuntamento da non perdere quello del Congresso nazionale della Società Oftalmologica italiana che si terrà a Roma. Tra il 1° e il 2 dicembre infatti saranno eseguiti in diretta ben 35 interventi chirurgici da altrettanti oculisti su pazienti affetti da patologie dell’occhio e trasmessi in diretta sale operatorie del San Carlo di Nancy di Roma. A dirigere la sessione di live surgery il direttore della Uoc di Oftalmologia dell’ospedale romano, Scipione Rossi.

“Al 97esimo Congresso Soi ancora una volta ci sarà una sessione dedicata alla chirurgia indiretta – racconta il dottor Rossi – che avrà come scopo quello di fare ‘education’ per i frequentatori del congresso. Da 35 colleghi provenienti da tutta Italia, i più preparati ciascuno nella sua specialità, verranno eseguiti circa 35 interventi, tra oggi e domani, che riguarderanno fondamentalmente cataratta, glaucoma e patologie maculare per cui verranno eseguite delle vitrectomie”.

“Non sono delle vere e proprie lezioni perché la chirurgia della cataratta, per esempio, è una chirurgia che molti oculisti fanno, ma sicuramente è un momento in cui ci si può confrontare sulle tecniche chirurgiche e magari anche imparare qualche ‘trucco’ oltre che delle nuove tecniche che possono essere utili nella pratica di tutti i giorni”.

“I pazienti hanno quasi tutti accettato immediatamente anche perché sapevano che sarebbero stati operati dai migliori professionisti italiani dell’oftalmologia. Ovviamente c’è stato qualcuno che per motivi suoi non ha voluto, ma in ogni caso abbiamo trovato i giusti pazienti e i giusti chirurghi”.

Secondo Rossi, questo tipo di interventi in diretta, a cui la Soi dedica spazio già da molti anni, andrebbero incrementati perché “molto attrattivi nei confronti degli oculisti che partecipano al congresso- sottolinea- bisogna solo trovare la giusta via di mezzo tra la parte di live surgery e la parte scientifica di relazione e presentazioni”.

“Per i giovani oculisti la chirurgia in diretta rappresenta un momento di ‘education’ vera e propria, grazie alla quale possono assistere ad interventi effettuati da esperti oftalmologi, che riescono a portare avanti operazioni anche complesse anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative”.

“La chirurgia oculare oggi ha il suo gol nel miglioramento tecnologico– spiega Rossi- sia in termini di attrezzature che aiutano il chirurgo a fare quel tipo di intervento sia in termini di device medici. Penso ai numerosi cristallini artificiali che oggi abbiamo a disposizione e che ci consentono di correggere tutti i difetti di vista che si avevano per esempio prima di un intervento di cataratta e che ti consentono, dopo l’operazione, di vedere bene da vicino senza l’uso degli occhiali. Quindi grandi innovazioni tecnologiche al Congresso Soi, che verranno tutte presentate durante questa sessione”.

“Circa l’80% di tutta la chirurgia oculare è rappresentata dalla chirurgia del cristallino, della cataratta e quindi anche questa percentuale viene rappresentata nella chirurgia in diretta”.

Tra gli ospedali di riferimento in questo settore, infine, c’è proprio il San Carlo di Nancy di Roma: “Il mio è un ospedale generale di zona noi abbiamo da tanti anni, come nostro fiore all’occhiello, la chirurgia oculare e siamo già stati scelti in passato dalla Soi come sito per poter effettuare questo tipo di programma della chirurgia in diretta. È la quarta volta che lo facciamo e più lo si fa più si acquisisce esperienza. Durante la chirurgia indiretta, infatti, deve essere tutto perfetto e deve funzionare tutto come un orologio. Insomma, ci vuole una grande organizzazione”.