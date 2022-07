Ogni anno in tutto il mondo 236mila persone muoiono annegate. I dati dell’Oms

Ogni anno, in tutto il mondo, 236mila persone muoiono annegate. E l’annegamento è tra le prime cause di morte nei bambini e i giovani sotto i 24 anni.

La giornata mondiale della prevenzione contro l’annegamento

In occasione della giornata mondiale (World Drowning Prevention Day) stasera molte città vedranno i monumenti illuminarsi di blu, a partire dalla fontana Jet d’Eau di Ginevra, città sede dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Più del 90% dei decessi per annegamento, ricorda l’Oms, si verifica nei paesi a basso e medio reddito, e i bambini sotto i 5 anni sono a più alto rischio.

Queste morti sono spesso legate ad attività quotidiane e di routine, come fare il bagno, raccogliere acqua per uso domestico, viaggiare su barche o traghetti. Ma anche è causato dagli impatti di eventi meteorologici estremi, compresi i monsoni.

Le parole del direttore generale dell’Oms

“Ogni anno, in tutto il mondo, centinaia di migliaia di persone annegano. La maggior parte di questi decessi è prevenibile attraverso soluzioni a basso costo basate sull’evidenza”, ha affermato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tra le 6 misure raccomandate installazione di barriere; addestramento al salvataggio e alla rianimazione in sicurezza; insegnamento ai bambini in età scolare delle abilità di base del nuoto; ma anche implementazione delle azioni per la gestione del rischio di alluvione e rispetto delle regole di sicurezza nella navigazione. Non solo istituzioni e governi, ma chiunque “può fare almeno una cosa per prevenire l’annegamento” sottolinea l’Oms, che invita tutti a scendere in campo: dal condividere sui social (#DrowningPrevent Day) consigli sulla sicurezza in acqua al supportare enti e gruppi di locali per la prevenzione.