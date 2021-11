Omicron, la variante che viene dall’Africa: mutazione del covid che spaventa forse invece sarà l’inizio della fine

E se Omicron fosse una buona notizia? La variante ‘potrebbe accelerare la fine della pandemia se provoca solo lievi sintomi’: stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e i malati guariscono in pochi giorni. In Sud Africa la super variante non provoca ricoveri o morti. Lo si saprà fra 2 settimane.

Gli scienziati avvertono che non è verosimile che il covid sia estinto, ma muterà in un virus come quello del raffreddore.

Ma l’Oms avverte che la variante Omicron potrebbe cambiare la traiettoria della pandemia, con gravi conseguenze.

(da Cronacaoggi.com)