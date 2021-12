Omicron si sta esaurendo in Sud Africa? Si prevede entro gennaio, buon segno per tutti ma solo se vaccinati

La variante Omicron potrebbe esaurirsi in Sud Africa, nel giro di poche settimane, con enorme sollievo di altri Paesi dove si sta ancora diffondendo. E’ quanto sostengono gli esperti.

Una serie di studi estremamente positivi, riferisce Giampaolo Scacchi, mostrano che Omicron è più lieve di altri ceppi. Il primo rapporto ufficiale del Regno Unito rivela che rispetto a Delta il rischio di ricovero è inferiore dal 50 al 70%. L’Imperial College di Londra ha scoperto che l’Omicron ha il 40% in meno di probabilità di sviluppare una malattia grave rispetto alla variante Delta.

Un altro studio dell’University of Edinburgh indica che la nuova variante potrebbe ridurre i ricoveri fino al 65%.

Entrambi gli studi hanno sottolineato, tuttavia, l’importanza dei vaccini

Lo studio dell’Imperial College afferma che il rischio di ricovero in ospedale per una persona non vaccinata è solo del 10% inferiore per Omicron rispetto a Delta.

La dose di richiamo protegge da Omicron e offre ottime possibilità di superare la pandemia. Chi ha ricevuto due dosi di AstraZeneca, oltre a un richiamo Pfizer o Moderna, ha una protezione del 60% contro Omicron. Per due o più settimane. Ma essa scende al 35% per Pfizer e al 45% per Moderna dopo dieci settimane.

Numeri che in Gran Bretagna stanno spingendo ulteriormente le autorità sanitarie a prendere in considerazione una quarta dose per scongiurare un futuro aumento dei casi tra chi ha già ricevuto il booster.

Gli scienziati sudafricani confidano che l’epidemia di Omicron si stia attenuando e potrebbe durare in totale solo un paio di mesi.

Quando la variante è stata rilevata in Sudafrica all’inizio di dicembre era presente una media di 10.000 casi al giorno, in seguito sono calati bruscamente in media a 5.000 al giorno.

Il Times ha riportato che Francois Venter, docente di medicina presso l’Università del Witwatersrand a Johannesburg, ha previsto che con l’attuale tasso di declino, Omicron “sarebbe praticamente sparito” da tutto il Sudafrica entro la fine di gennaio.

Salim Abdool Karim, a capo della risposta alla pandemia del Paese, ha affermato di aspettarsi che “quasi tutti gli altri paesi seguano lo stesso andamento”.

Al Washington Post ha dichiarato:”Se le varianti precedenti hanno causato ondate come il Kilimangiaro, con quella di Omicron è come se stessimo scalando la parete nord dell’Everest”.

Ma John Nkengasong, direttore dei Centri africani per il controllo delle malattie, ha avvertito di “fare attenzione a non dedurre che quanto sta accadendo in Sudafrica riguardi tutto il continente o tutto il mondo”.