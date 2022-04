Orgasmo istantaneo senza stimolazioni: l’insegnante di yoga racconta come fare

Karolin Tsarski, un’insegnante di yoga estone ha imparato come raggiungere da sola l’orgasmo “quasi istantaneamente” e senza alcuna stimolazione. Secondo quanto riportato dal Daily Mail gli scienziati sostengono che non stia fingendo. Tsarski provava dolore durante il normale rapporto sessuale e nell’arco di dieci anni ha imparato come ottenere da sola un “forte appagamento sessuale” . Afferma che può raggiungere l’orgasmo per un massimo di 10 minuti senza alcuna stimolazione.

L’orgasmo istantaneo e il racconto dell’insegnante di yoga

La 33enne, la cui capacità è stata descritta in una rivista scientifica, ritiene che ogni donna possieda il potere di “risvegliare” la propria “energia orgasmica”. I test clinici avrebbero dimostrato che Tsarski – fa pagare ai clienti circa 72 euro per un’ora e mezza di consulenza su come ravvivare la loro vita sessuale – non stava mentendo.

Un video mostra l’insegnante che ansima su un lettino dell’ospedale. Afferma che dopo “anni di yoga e allenamento tantrico” ha la capacità di raggiungere l’orgasmo senza alcuna stimolazione.

Gli scienziati le hanno chiesto di classificare i suoi orgasmi su una scala di valutazione dell’orgasmo utilizzata negli studi sul sesso. I risultati hanno mostrato che ha valutato i suoi orgasmi piacevoli quanto quelli che prova stimolando i genitali. Tuttavia, non fornivano gli stessi livelli di intimità emotiva ed estasi dei climax convenzionali. Attraverso ulteriori analisi i medici hanno esaminato i livelli ormonali, per capire se i suoi orgasmi avessero un effetto misurabile all’interno del corpo. Esperimento eseguito tre volte, ciascuna a distanza di una settimana.

Tsarski ha fatto un esame del sangue 30 minuti prima del test, immediatamente dopo l’orgasmo e 30 minuti dopo il test. Nella prima occasione, Tsarski ha raggiunto l’orgasmo senza stimolazione per cinque minuti. Nella seconda occasione per 10 minuti, la terza si è seduta e ha letto un libro per 10 minuti. Gli esami del sangue hanno rivelato che i livelli di prolattina sono aumentati del 25% subito dopo l’orgasmo di cinque minuti.

La prolattina è un ormone regolato dall’ipotalamo, rilasciato dalle donne dopo l’orgasmo. Nel test dell’orgasmo di 10 minuti, immediatamente dopo i livelli di prolattina erano superiori del 48%. Nessun aumento significativo della prolattina è stato osservato nei campioni di sangue prelevati dal test di controllo della lettura del libro. È stato notato che i livelli di prolattina di Tsarski erano particolarmente elevati il giorno dei test da 10 minuti.

Cosa dice lo studio

L’autore principale dello studio, lo psicologo James Pfaus, ha spiegato che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l’insegnante si trovava in una fase particolare del ciclo mestruale. Nessun altro ormone misurato nei campioni di sangue ha visto aumenti significativi simili a quelli della prolattina. In un video girato subito dopo l’orgasmo, Tsarki ha detto: “Quello che ho appena fatto è in grado di farlo ogni donna”. I cosiddetti orgasmi non stimolati dai genitali (NGSO) in precedenza sono segnalati nella letteratura scientifica.

Normalmente, la stimolazione delle zone erogene del corpo combinata con l’aspetto mentale dell’eccitazione e del desiderio sessuale, porta all’orgasmo sia uomini che donne. Ma le donne hanno riferito di orgasmi in situazioni non sessuali come durante l’attività sportiva/esercizio fisico o l’allattamento al seno. Tsarski, coautrice dello studio, ha detto che il suo viaggio verso l’orgasmo senza stimolazione ha iniziato a contrastare il suo vaginismo, una condizione incontrollabile in cui la vagina si irrigidisce improvvisamente e dolorosamente quando si inserisce qualcosa al suo interno.

Ha iniziato la formazione di yoga tantra: “Imparando le posture del corpo, le tecniche di respirazione, a superare i blocchi del blocco per risvegliare e percepire l’energia, e imparare a guidarla e spostarla verso l’alto. Ho fatto esercizi per il pavimento pelvico, pratica di massaggio al seno e per allontanare l’imbarazzo e il senso di colpa. Ho imparato a rilassarmi e lasciarmi andare, ho accettato l’immagine corporea e acquisito una maggiore consapevolezza anche nella vita quotidiana”. Studio pubblicato sulla rivista Sexual Medicine.