ROMA – Panna nel caffè, molti dolci, cibo fritto e non grigliato: è la dieta consigliata dagli esperti britannici agli over 65. La crescente obesità e la spinta verso un’alimentazione più sana, fa ritenere che il cibo grasso vada evitato a tutti i costi ma gli esperti sostengono che ciò mette a rischio la salute di molte persone anziane. Simon Gabe, presidente della British Association for Parenteral and Enteral Nutrition, ha dichiarato:

“Il consiglio generale è quello di aggiungere la panna nel caffè invece del latte, friggere e non grigliare, aggiungere il burro alle uova strapazzate, un filo d’olio extra sul pollo prima di metterlo nel forno e fare scorta di dolci”. Gabe, consulente in gastroenterologia al St. Mark’s Hospital a nord di Londra, sostiene che “per troppo tempo, le persone hanno ricevuto messaggi sulla salute incentrati sulla riduzione dei livelli di obesità, che è un problema enorme, ma per chi è sottoalimentato, la cosa migliore è ignorarli completamente e chiedere consiglio a un professionista”. Su dieci persone, quattro ritengono che gli alimenti ipercalorici come biscotti e dolci dovrebbero essere evitati anche quando si è sottopeso.

Diane Jeffrey, presidente della Malnutrition Task ForceTask ha dichiarato:”La denutrizione è spesso associata all’estrema povertà ma la verità è che può colpire chiunque, compresi familiari e amici”.