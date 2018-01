ROMA – Dopo l’annuncio della casa farmaceutica Pfizer che rinuncia alla ricerca sui farmaci contro Alzheimer e Parkinson, i malati si mobilitano. Francesco D’Antuono, 48 anni, ha chiesto a Claudio Baglioni di poter lanciare un appello sulla ricerca contro il Parkinson direttamente dal palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2018.

Dopo avere fatto gol in una partita di campionato e avere suonato la batteria in un concerto di Gigi D’Alessio, Francesco D’Antuono, ora si rivolge a Sanremo per portare avanti la sua battaglia contro la grave malattia neurodegenerativa che lo affligge ormai da 12 anni. Preoccupato dall’annuncio della Pfizer, che rinuncia alla ricerca sulla malattia per via dei scarsi risultati ottenuti a fronte dei loro investimenti, D’Antuono all’Ansa ha dichiarato: