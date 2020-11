Chi è chi tradisce il partner? Può sembrare assurdo ma alcuni aspetti fisici (e non di bellezza) sarebbero dei sintomi di un futuro tradimento.

Chi tradisce il partner, specie gli uomini, hanno i piedi grandi e le sopracciglia folte. Sintomo che in una donna indicano vanità. Alcune peculiarità fisiche, secondo gli scienziati, raccontano molto sulla personalità di un individuo.

Sostengono, ad esempio, che le donne con la voce roca abbiano maggiori probabilità di tradire il partner. Ciò perché un elevato livello di testosterone alimenta il desiderio ses*uale.

E più il tono è basso e più aumenta “in modo significativo” il rischio di tradimento. Ma cos’altro rivela il corpo? Il Sun ha pubblicato una guida per scoprire di più su un/a potenziale partner.

Gli uomini inclini al tradimento

Viso simmetrico: orgasmi migliori. Secondo uno studio del biologo Randy Thornhill, dell’University of New Mexico, un uomo con il volto simmetrico garantisce a una donna degli orgasmi migliori. Ma non solo, ha maggiori probabilità di mettere incinta una donna, il che significa che è apprezzata la simmetria per una ragione evolutiva.

Zigomi alti: più aggressività Meglio non discutere con uomo con gli zigomi più alti dei vostri: probabilmente ha un carattere più irascibile. Gli scienziati della Brock University in Ontario affermano che la distanza tra gli zigomi di un uomo rispetto all’altezza del suo viso è un segnale che si arrabbia facilmente.

Gli individui con zigomi in evidenza e livelli più alti di testosterone secondo lo studio avevano personalità più aggressive.

Naso: carattere e irrequietezza. Un naso lungo non significa essere bugiardi come Pinocchio, ma può rendere più ambiziosi, mentre un naso piccolo può segnalare un temperamento focoso, dice il professor Abraham Tamir, dell’Università Ben-Gurion in Israele, che ha studiato 1.300 nasi. I nasi camusi potrebbero simboleggiare immaturità e le narici larghe indicare irrequietezza.

Piedi: chi ha i piedi grandi tende a tradire. Secondo un sondaggio di illicitencounters.com, un sito di incontri per persone sposate che vogliono una relazione clandestina, chi indossa scarpe che vanno oltre la misura 43 ha tre volte in più la probabilità di tradire rispetto a chi calza il 40 o il 42.

Le donne inclini al tradimento

Viso: tratti mascolini. Le donne con un volto dai tratti mascolini stringono delle relazioni durature. Secondo l’University of Stirling e Benedict Jones, dell’University of Glasgow, gli uomini in cerca di un’avventura passeggera tendono a preferire donne con tratti femminili e delicati.

Sopracciglia: folte, indicano vanità. Folte e ben curate, come quelle della modella Cara Delevingne, indicano probabilmente una personalità narcisistica, come rilevato da uno studio dell’University of Toronto. L’autrice Miranda Giacomin ha spiegato che i narcisisti vogliono l’attenzione e le sopracciglia folte sono d’aiuto a distinguersi dalla massa.

Labbra: carnose e naturali. L’esperta di lettura del viso Jean Haner afferma che le donne con labbra naturalmente carnose, come Angelina Jolie, indicano empatia, mentre quelle ottenute artificialmente indicano egoismo e inoltre la persona è “appiccicosa”. Chi ha il cosiddetto arco di Cupido definito è creativa e ottima comunicatrice. Jane, autrice del libro “The Wisdom Of Your Face”, basa la sua teoria sull’antica arte cinese della lettura del viso.

Fondoschiena: ben tornito, indica intelligenza. Uno studio dell’Oxford University ha rilevato che le donne con i glutei ben fatti sono più intelligenti e resistenti alle malattie, grazie a un livello più alto di grassi “buoni”, che potenziano la funzione cerebrale.

Piedi: dita tozze, segnalano senso pratico. Jane Sheehan legge i piedi e ha trascorso gran parte della sua vita a studiarli. Chi ha il secondo dito più lungo degli altri, come Meghan Markle, ha qualità di leadership, mentre l’alluce corto indica che la donna è brava nel multi-tasking. L’alluce rivolto all’insù segnala senso dell’umorismo, mentre le dita tozze indicano senso pratico e pragmatismo. (Fonte: Sun)