I motivi per cui dovresti mettere un rametto di eucalipto nella doccia

Se stai cercando un modo per trasformare la tua routine quotidiana sotto la doccia in un’esperienza rigenerante e benefica, segui questo consiglio: metti un rametto di eucalipto nella doccia. Questa è l’ultima tendenza che viene dall’America, e ha guadagnato popolarità per una buona ragione: i benefici per la salute e il benessere che offre sono innegabili. Scopriamo insieme perché dovresti provare anche tu questa pratica e come farlo nel modo migliore.

Perché mettere l’eucalipto dentro la doccia

Mettere un ramo di eucalipto nella doccia potrebbe sembrare una moda passeggera o una semplice estetica da Instagram, ma c’è molto di più dietro questa pratica. Oltre a creare un’atmosfera SPA e rinfrescante nel tuo bagno, l’eucalipto offre una serie di benefici per la salute che renderanno il tuo momento sotto la doccia ancora più gratificante.

Una delle ragioni principali per cui dovresti considerare di aggiungere l’eucalipto alla tua doccia è il suo potere benefico sulla salute respiratoria. L’eucalipto è noto da secoli per le sue proprietà curative, soprattutto per il suo effetto decongestionante sulle vie respiratorie. Aggiungere alcuni rametti di questa pianta alla tua doccia permetterà al vapore di attivare e rilasciare gli oli essenziali dell’eucalipto nell’aria circostante.

Quando il vapore dell’acqua calda incontra le foglie di eucalipto, viene attivata una reazione che rilascia oli essenziali nell’aria. Questi oli, una volta inalati, possono aiutare ad alleviare le infiammazioni delle vie respiratorie, la congestione nasale e altri sintomi associati a raffreddori e problemi respiratori. Respirare il vapore arricchito di eucalipto per circa cinque minuti durante la tua doccia può offrire un sollievo immediato e duraturo.

Se ti stai chiedendo dove puoi procurarti dell’eucalipto fresco per la tua doccia, ci sono diverse opzioni disponibili. I fiorai locali spesso hanno disponibili rametti di eucalipto, ma puoi anche trovarli nei supermercati ben forniti, nelle erboristerie o nei negozi specializzati in piante e fiori. Assicurati di appendere le foglie di eucalipto al soffione della doccia, rivolte verso il basso, in modo che il vapore possa attivare gli oli essenziali senza essere bloccato dall’acqua della doccia. Le foglie più secche rilasceranno più oli, quindi assicurati di scegliere rametti freschi.

Foto Instagram