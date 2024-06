Perché il potassio è necessario nella tua dieta e sei alimenti in cui trovarlo

Il potassio è un minerale essenziale per il corretto funzionamento del nostro corpo. È presente in molti alimenti e, sebbene avere livelli estremamente bassi o alti di questo minerale sia raro, l’OMS raccomanda di aumentarne l’assunzione attraverso il cibo per ridurre la pressione sanguigna e il rischio di malattie cardiovascolari o coronariche.

Il potassio è il minerale più abbondante nel corpo umano, dopo il calcio e il fosforo. Serve, tra le altre cose, a prevenire problemi muscolari e mantenere in buona salute la pressione arteriosa. Alcuni segni di carenza di potassio possono essere crampi, battito cardiaco accelerato, ipotensione, mancanza di appetito, costipazione e anche vomito o diarrea. La banana è di certo l’alimento più famoso che contiene potassio. Ma non è certo l’unico. Vediamone alcuni.

Avocado

Sebbene non debba essere consumato in eccesso dato il suo alto contenuto di grassi (anche se la maggior parte sono monoinsaturi e sani), ha circa 500 milligrammi di potassio per 100. Inoltre, agisce come antiossidante ed è ricco di vitamina E, K e Omega 7.

Broccoli

Il broccolo è un ortaggio dalle molteplici proprietà. Il suo apporto di potassio all’organismo riesce a soddisfare il fabbisogno alimentare quotidiano. 100 grammi di broccoli crudi, infatti, forniscono circa 300 mg di potassio.

Carne rossa

La carne rossa è una ben nota fonte di proteine. Anche se l’OMS raccomanda di non abusarne, carni come manzo, maiale o agnello contengono circa 300 mg di potassio ogni 100 g di prodotto.

Agrumi

Gli agrumi, come il limone, l’arancia o il pompelmo sono frutti con un alto contenuto di potassio. Consumare un frutto ogni giorno può aiutarti a regolare i livelli di questo importante minerale nel tuo corpo. Un’arancia, per esempio, ne contiene 240mg, un limone 138 e un pompelmo 190.

Legumi

I legumi sono una ricca fonte di potassio. Le arachidi hanno la quantità più alta (750 mg per 100 g) anche se, come per la frutta secca, il suo consumo dovrebbe essere moderato a causa dell’alto contenuto calorie. Tra i legumi più consumati, 100 g di lenticchie bollite, ad esempio, forniscono quasi 400 mg di potassio. Molto meno rispetto ai fagioli neri, con i quali con soli 100 g otterremo quasi 1.400 mg di potassio. I ceci, un altro dei legumi più apprezzati per il loro apporto nutritivo, contengono circa 875 mg di questo minerale ogni 100 gr.

Frutta secca

La frutta secca una moltitudine di benefici per il cuore. Per esempio, fa molto bene al cuore e tiene sotto controllo la pressione arteriosa. 100 gr di noci contengono più di 600 mg di potassio. Una quantità che vale anche per altra frutta secca come mandorle o pistacchi. Comunque sia, il consumo di questo alimento dovrebbe essere moderato, perché nonostante le molteplici proprietà, sono cibi piuttosto grassi.