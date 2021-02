Peto, trattenerlo quando scappa fa male. Medico spiega: “In media ne facciamo 20 al giorno”

Trattenere un peto, più o meno maleodorante, può far male e secondo il medico britannico Faraz quando si tratta di gas è meglio espellerlo anche se ciò può comprensibilmente provocare imbarazzo.

Secondo il Servizio Sanitario Britannico, una persona attraverso il peto rilascia in media ogni giorno circa mezzo litro di gas intestinale.

Peto, l’esperto: “Trattenerlo fa male. In media ne facciamo 20 al giorno”

In un video pubblicato su TikTok ripreso dal Sun, Faraz ha spiegato che sarebbe bene non trattenere le “puzzette” per evitare che i rutti abbiano lo stesso cattivo odore. “Non trattenete i peti. In media una persone ne fa 20 al giorno”.

Faraz ha spiegato che tutti fanno le puzzette e ha mostrato un’immagine della Regina che sorride, con la didascalia “la faccia di una persona quando ha fatto un peto”.

“Il gas si forma naturalmente nello stomaco come prodotto di scarto della digestione. Si mescola con l’aria che ingeriamo quando mangiamo e beviamo.

“Trattenere un peto può provocare bruciore di stomaco, gonfiore e dolore”.

Il gas potrebbe avere l’odore di un rutto puzzolente e provocare un alito pesante. Immaginate di fare un rutto che ha il cattivo odore di un peto”.

Ma oltre a non trattenere le puzzette, ci sono alcuni accorgimenti che si dovrebbero seguire per assicurarsi che non siamo eccessivamente maleodoranti.

La dietologa Megan Rossi, che lavora con la ditta di spray per toilette Poo-Pourri, ha detto che per evitare la flatulenza è importante eliminare i dolcificanti poiché l’intestino tenue li assorbe con difficoltà.

Se, inoltre, il gas è maleodorante “controllare quante proteine state assumendo”.

“Provate a limitare le proteine a 1 g per kg di peso corporeo al giorno per due settimane. Se poi volete aumentare, cercate di bilanciare a ogni pasto più proteine con le fibre, ad esempio cereali integrali o verdure”.

A chi piace bere, la dietologa consiglia di limitare il consumo di vino a causa della quantità di solfiti. “Nel caso di gas intrappolato nell’intestino, sono utili le capsule di olio di menta piperita”.