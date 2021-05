Pfizer e Moderna: richiamo vaccino dopo 42 giorni, non più dopo 21/28. L’indicazione di Cts e Ministero

Pfizer e Moderna, richiamo vaccino dopo 42 giorni, non più dopo 21/28. Non è legge, non è ufficiale. Per ora è un’indicazione del Ministero della Salute su parere del Comitato Tecnico Scientifico.

In pratica, il ministero raccomanda di posticipare la seconda dose, ma non obbliga nessuno. Almeno per ora. Questo vuol dire che chi ha già prenotato e sa di dover fare Pfizer o Moderna, resterà con le prenotazioni attuali. Quindi con la prenotazione del richiamo dopo 21 giorni con Pfizer e dopo 28 giorni per Moderna.

Perché questa richiesta? Per vaccinare più persone possibili, almeno con una dose. Infatti è stato dimostrato che dopo la prima dose si cominciano a sviluppare anticorpi. E fare la seconda dose dopo 42 giorni non pregiudica l’efficacia del vaccino stesso.

Pfizer e Moderna: richiamo vaccino dopo 42 giorni?

E’ “raccomandabile” un prolungamento nella somministrazione della seconda dose dei vaccini a mRNA Pfizer-BioNtech e Moderna “nella sesta settimana dalla prima dose”. Lo prevede la circolare del ministero della Salute con cui si trasmette il parere del Cts. Che si è pronuciato in merito all’estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA.

Il Cts rimarca che “rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, per connotazioni anagrafiche o patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di COVID-19 gravi o fatali”. Sulla scorta di ciò, il Cts raccomanda un prolungamento nella somministrazione della seconda dose.

Pfizer e Moderna: intervallo tra le due dosi e risposta immunitaria

Con la circolare – firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza – si trasmette il parere del Comitato tecnico scientifico Cts relativo al 30 aprile in merito alla estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria.

Questa considerazione sull’estensione dei tempi per il richiamo con i due vaccini Pfizer e Moderna, rileva il Cts, trova il suo razionale nelle seguenti osservazioni: “la somministrazione della seconda dose entro i 42 giorni dalla prima non inficia l’efficacia della risposta immunitaria” e “la prima somministrazione di entrambi i vaccini a RNA conferisce già efficace protezione rispetto allo sviluppo di patologia COVID-19 grave in un’elevata percentuale di casi (maggiore dell’80%)”.

Inoltre, “in uno scenario in cui vi è ancora necessità nel Paese di coprire un elevato numero di soggetti a rischio di sviluppare forme gravi o addirittura fatali di COVID-19 – afferma il Comitato tecnico scientifico – si configurano condizioni in cui è opportuno dare priorità a strategie di sanità pubblica che consentano di coprire dal rischio il maggior numero possibile di soggetti nel minor tempo possibile”.

Il parere, si legge nella circolare, “potrà in futuro essere supportato da ulteriore approfondimento epidemiologico su: letalità per fascia d’età, infetti per fascia l’età (dati correnti delle nuove infezioni), stima degli infetti modellizzata anche rispetto ai dati dello studio di prevalenza”.