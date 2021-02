Aggiornamento del piano vaccini anti Covid. Sono 6 le categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna vaccinale per SarsCoV2. La prima sarà quella dei soggetti “estremamente vulnerabili” per particolari patologie, indipendentemente dall’età.

Seguono, le persone tra 75 e 79 anni; tra 70 e 74 anni; persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico.

Priorità vaccini: alle prime 5 categorie mRna, alla sesta AstraZeneca

Nell’aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCoV2 si indicano le priorità per la seconda fase della campagna anche in ragione dei vaccini disponibili.

Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRna, alla sesta quello AstraZeneca.

Il documento di aggiornamento delle categorie e dell’ordine di priorità per la vaccinazione (Priorità per l’attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini covid-19) è stato elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con Aifa, Iss e Agenas, tenendo conto della riduzione dei vaccini disponibili nella prima fase della campagna di immunizzazione.

Il documento è stato oggetto di confronto anche con il Comitato nazionale di bioetica. Verrà ora discusso in Conferenza Stato-Regioni.

Piano vaccini: chi sono i soggetti vulnerabili

I primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall’età, saranno i soggetti estremamente vulnerabili, ovvero con patologie valutate come “particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a Covid-19”.

Si tratta di soggetti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, patologia renale, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido, grave obesità.

Priorità a over 70 per letalità alta

Tra le fasce prioritarie nella fase 2, l’aggiornamento del Piano vaccinale prevede pure gli over-70 (categorie 2 e 3) e ciò in virtù del più alto tasso di letalità associato a Covid-19.

Queste categorie di priorità, si legge, “vengono definite sulla base del criterio anagrafico in quanto questa variabile assume un ruolo preponderante nella valutazione dei fattori di rischio di mortalità associata a Covid-19”.

Infatti, in questa fascia di età “il tasso di letalità di coloro che vengono a essere infettati risulta pari al 10%”.