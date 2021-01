Si può risultare positivi al Covid-19 anche dopo la somministrazione della prima dose del vaccino. I vaccini anti Covid-19 infatti richiedono il richiamo a distanza di 20 giorni circa. La seconda dose è fondamentale, perché senza di essa l’efficacia del vaccino è ridotta. La percentuale del 95% fornita da Pfizer/BioNTech sull’efficacia del proprio vaccino, ad esempio, si riferisce alla protezione attivata a partire dal settimo giorno dopo la seconda iniezione. L’immunità quindi avviene ad una settimana di distanza dopo la seconda dose. A meno che non si rientri in quel 5% che non sviluppa un’immunità sufficiente a bloccare il virus. E’ importante quindi, nei 20-30 giorni che separano le due dosi, continuare a rispettare i distanziamento sociale e indossare la mascherina.

Il caso dei positivi dopo il vaccino nella Rsa di Prato

La notizia del focolaio di Covid-19 nella Rsa Santa Caterina di Prato, riportata da La Nazione, dove si sono registrati numerosi casi anche tra anziani che erano stati vaccinati nei giorni scorsi contro il Covid, ha allarmato non poco. In base ai dati forniti dall’Asl Toscana centro, a seguito dei tamponi effettuati il 6 gennaio nella struttura, si sono registrati 46 ospiti positivi. Di questi, 21 erano stati vaccinati il 30 dicembre scorso.

“Penso – ha spiegato il direttore generale dell’Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese – che gli ospiti vaccinati e poi risultati positivi fossero soggetti che già avevano in incubazione la malattia al momento della somministrazione. È possibile che gli effetti positivi del vaccino possano manifestarsi con una maggiore velocità di produzione anticorpale e quindi una riduzione dei sintomi. Tutto ciò verrà verificato nei prossimi giorni”.

Positivi dopo il vaccino, quando si raggiunge l’immunità

Come avvenuto già in precedenza, dopo i primi casi di persone risultate positive dopo la somministrazione della prima dose del vaccino, è stato spiegato che la copertura vaccinale scatta una settimana dopo dalla seconda somministrazione. Se tra la prima e la seconda iniezione passano tre settimane, significa che l’effetto del vaccino si può misurare solo dopo un mese. (fonte IL SOLE 24 ORE)