Prima dose Astrazeneca, seconda dose Pfizer o Moderna: ok Aifa al mix vaccini per gli under 60 (Foto d’archivio Ansa)

Chi ha fatto la prima dose con Astrazeneca potrà fare la seconda dose con Pfizer o Moderna. L’Aifa, agenzia del farmaco, ha approvato il mix di vaccini per gli under 60.

Cioè con quelli che sono stati individuati come categoria maggiormente a rischio col vaccino anglo svedese. Sulla base delle ripetute indicazioni a non somministrare quel siero a chi ha meno di 60 anni (in un primo momento si era detto under 50).

Prima dose Astrazeneca, seconda Pfizer o Moderna: ok Aifa a mix vaccini per under 60

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) approva la vaccinazione mista per gli under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di AstraZeneca. Ma le Regioni continuano ad andare in ordine sparso.

Chi si adegua alle indicazioni e chi continua a dire no al mix di vaccini. Chi sospende i richiami con i farmaci a mRna al posto di Astrazeneca finché non avrà garanzie su ulteriori forniture e chi lascia la possibilità di scegliere se avere o meno la seconda dose con il farmaco anglo-svedese anche se si hanno meno di 60 anni.

Insomma, i territori continuano a non avere una linea comune anche dopo l’ordinanza del ministero della Salute. Con i vaccini a vettore virale ormai marginali servono più dosi di Pfizer e Moderna per non rallentare la campagna e raggiungere l’immunità di gregge a settembre. Il risultato è il caos.

L’Ema dice che Astrazeneca è sicuro

Una confusione confermata nella nota con cui l’Ema, parlando di “disinformazione” e ribadendo che il vaccino di Astrazeneca “resta autorizzato per tutta la popolazione”, cerca di mettere una pezza ad un’intervista, poi smentita, del capo della task force sui vaccini della stessa Agenzia.

Anche per questo il governo ribadisce che la linea non cambia e, anzi, il premier starebbe pensando ad un ulteriore messaggio di chiarezza e rassicurazione da dare agli italiani. Tra le ipotesi, quella di un evento ad hoc per mettere in chiaro alcuni punti ed evitare che la campagna rallenti.

“Le nostre indicazioni – dice Speranza – sono perentorie e devono essere seguite. Non è un dibattito politico, non è un presidente del consiglio, un ministro o un presidente di regione che decide: la comunità scientifica internazionale ha dato indicazioni su Astrazeneca che sono cambiate sulla base delle evidenze scientifiche e noi dobbiamo seguirle”.

Aifa spiega il suo sì al mix di vaccini

Con un parere pubblicato in serata una parola definitiva sul mix di vaccini arriva, come detto, dall’Aifa. Che approva la vaccinazione mista per gli under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di vaxzevria, il siero di AstraZeneca.

“Sulla base di studi clinici pubblicati nelle ultime settimane, la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha ritenuto, a fronte di un rilevante potenziamento della risposta anticorpale e un buon profilo di reattogenicità, di approvare il mix vaccinale (prima dose con Vaxzevria e seconda dose con Comirnaty o, per analogia, con il vaccino Moderna)”. E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta la determina attuativa.

Caos regioni: ognuno con Astrazeneca fa come gli pare

Al momento le Regioni continuano però a non avere una linea comune. Nei prossimi giorni si riunirà la commissione Salute e giovedì ci sarà la conferenza delle regioni. Il tema non è all’ordine del giorno ma non è escluso che se ne parli per arrivare ad una posizione unica. Per ora dunque ognuno va per la sua strada.

Vincenzo De Luca ha annunciato di aver inviato a Speranza una “nota tecnica” contenente i dubbi sulla vaccinazione eterologa ribandendo il no della regione Campania. Il mix di vaccini, dice, “non ha avuto sul piano internazionale una sperimentazione ampia”.

Anche la Puglia va per conto suo. La regione, sostiene Michele Emiliano, seguirà le indicazioni del governo e però, “chi volesse fare la seconda dose con Astrazeneca avrà questa possibilità, fermo restando che l’atto della vaccinazione è l’atto del singolo medico che valuterà caso per caso”.

La Lombardia continua invece a tergiversare da 3 giorni. Prima ha detto no al mix salvo poi fare marcia indietro, ma i richiami non sono ancora partiti. Il perché lo spiega il presidente Attilio Fontana: servono più dosi di di Pfizer e Moderna.

E più dosi dei due farmaci a mRna le chiedono anche quelle regioni che hanno annunciato si atterranno alle indicazioni governative. L’Emilia Romagna, che deve fare i richiami a 40mila persone e per questo “servono più scorte”. E il Lazio, che non lo dice esplicitamente ma riporta il richiamo di Pfizer e Moderna da 35 a 21 giorni.

E gli altri che fanno? La Liguria si è adeguata, anche se il governatore Giovanni Toti non perde l’occasione per ribadire che anche quando si è utilizzato Astrazeneca sotto i 60 anni ci si è attenuti alle indicazioni del Cts. E si sono allineati la Toscana, il Piemonte – dove la buona notizia è che in un’ora sono andate sold out tutte le prenotazioni per gli open day riservati ai giovani da venerdì a domenica, segno che la voglia di normalità tra i ventenni prevale sulle paure – il Veneto. Dice Luca Zaia: “applicheremo pedissequamente quello che viene prescritto”.

Vaccini: già si pensa alla terza dose

Ma il governatore va oltre e già individua quello che sarà il nuovo fronte d’autunno, la terza dose: il green pass dura 9 mesi e, considerando che i primi richiami sono stati fatti il 19 gennaio, a metà ottobre scadranno. Che si farà allora?. “Se non sarà una terza dose sarà un nuovo vaccino – dice – ma ritengo sia impensabile che non ci sia un nuovo richiamo, poi magari mi sbaglierò”.