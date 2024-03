Probiotici per contrastare ansia, stress e depressione

Il benessere psicologico è un aspetto fondamentale della nostra salute generale. In un mondo sempre più frenetico e stressante, sempre più persone si trovano a combattere contro disturbi come ansia, stress e depressione. Mentre i farmaci tradizionali sono spesso utilizzati per trattare questi disturbi, cresce l’interesse per terapie alternative e complementari che possano offrire sollievo senza gli effetti collaterali spesso associati ai farmaci convenzionali. Un recente studio ha esaminato l’effetto terapeutico positivo di un mix di otto ceppi batterici fisiologici, comunemente presenti nella flora intestinale, nel trattamento di disturbi come ansia e depressione.

Il ruolo dei probiotici nella salute mentale

Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha evidenziato un legame interessante tra la salute intestinale e il benessere mentale. Il cosiddetto gut-microbioma-brain axis sta diventando un campo di studio sempre più importante, poiché le interazioni tra la flora batterica intestinale e il cervello sembrano influenzare non solo la salute fisica, ma anche quella mentale.

Un recente studio condotto dal gruppo di ricerca Gut-Brain Microbioma dell’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibbc) di Roma ha aggiunto nuove conoscenze a questa area di ricerca. Pubblicato sulla rivista Microbiome, lo studio ha esaminato gli effetti terapeutici di un mix di otto ceppi batterici probiotici sulla salute mentale, in particolare sul trattamento di ansia e depressione.

La flora batterica intestinale, o microbiota, svolge un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio del nostro sistema digestivo e influenzare numerosi aspetti della nostra salute, compresa quella mentale. La disbiosi intestinale, cioè l’alterazione della composizione e della funzione del microbiota, è stata associata a diversi disturbi, tra cui ansia e depressione.

Risultati dello studio

Lo studio condotto dal Cnr-Ibbc ha dimostrato che il trattamento con il mix di probiotici è stato in grado di attenuare significativamente la disbiosi intestinale e di fornire un’azione ansiolitica e antidepressiva in un modello murino. Inoltre, il mix di probiotici ha dimostrato di ridurre i processi neuro-infiammatori cronici e di migliorare i meccanismi di neuroplasticità, il che potrebbe avere importanti implicazioni per la salute mentale umana.

Il mix di probiotici identificato nello studio potrebbe rappresentare un nuovo ipotetico psicobiotico, una sostanza che agisce beneficiamente sul microbiota intestinale e, attraverso l’asse intestino-cervello, sul sistema nervoso centrale. Sebbene siano necessari ulteriori studi clinici per confermare l’efficacia di questi psicobiotici negli esseri umani, i risultati preliminari sono promettenti e suggeriscono che possano rappresentare una nuova strategia terapeutica per i disturbi dell’umore.

L’interesse per l’uso dei probiotici nel trattamento dei disturbi mentali è in costante crescita. Gli psicobiotici potrebbero offrire un’alternativa sicura e naturale ai farmaci tradizionali, con meno effetti collaterali e un’azione più mirata sulle cause alla radice dei disturbi mentali.