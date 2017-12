TREVISO – Nuovo polemica natalizia sul Prosecco che viene da oltremanica: secondo il tabloid inglese The Sun le bollicine trevigiane farebbero male ai denti. A giudizio dell’estensore dell’articolo allarmistico “li farebbero marcire trasformandoli in polvere simile al gesso”.

Il mondo del prosecco, come riporta il Corriere del Veneto, è nuovamente sugli scudi. “E’ una notizia così palesemente infondata – replica secco Armando Serena, presidente del consorzio della Docg di Asolo – che non merita alcun commento”. Anche Stefano Zanette, presidente del consorzio della Doc, impegnato in Usa in una due giorni di promozione delle bollicine, replica: “non diamo peso a queste notizie, è un attacco pretestuoso. Il consumatore sa trarre le sue conclusioni”. Più di qualcuno ipotizza che la campagna diffamatoria nel mercato più redditizio per le esportazioni di Prosecco, superiore addirittura a quello italiano, nasconda la flessione delle quote di vendita della birra proprio a favore dello spumante italiano.

A rassicurare gli inglesi sulla buona salute della loro dentatura ci pensa Riccardo Guazzo, docente di Igiene dentale dell’Università di Padova. “Se mettiamo un dente dentro un qualsiasi alimento o bevanda acida, dal succo di frutta alla Coca Cola – spiega – si scioglierà sicuramente. In bocca non accade perchè dopo l’iniziale demineralizzazione dello smalto dei denti a contatto con l’acido, si attiva un sistema tampone naturale che in venti minuti riforma le particelle che erano state sciolte”.