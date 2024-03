Il Covid potrebbe essere stato creato in un laboratorio cinese, questa almeno la tesi di un professore britannico all’ONU. Richard H. Ebright, questo il nome del professore, è un biologo molecolare presso l’Università di Rutgers, ed è stato citato in un nuovo articolo del Wall Street Journal dicendo che il virus che ha ucciso milioni di persone in tutto il mondo potrebbe in realtà essere stato creato dall’uomo presso l’Istituto di Virologia di Wuhan in Cina. Ha citato prove trovate in un documento del 2018 proveniente dal laboratorio che parlava della creazione di un tale virus. Il documento “eleva le prove fornite dalla sequenza del genoma dal livello di degne di nota al livello di una prova inconfutabile”, ha detto Ebright nel pezzo dell’ex giornalista del New York Times Nicholas Wade.

I documenti provenienti dal laboratorio citati da Ebright contenevano bozze e appunti riguardanti una proposta di sovvenzione chiamata Progetto DEFUSE, che mirava a testare la manipolazione dei coronavirus dei pipistrelli in modo da renderli più facilmente trasmissibili agli esseri umani. La proposta era stata alla fine respinta e non aveva ricevuto finanziamenti dalla Defense Advanced Research Projects Agency degli Stati Uniti, ma Wade ha suggerito che il loro lavoro potrebbe essere stato svolto da ricercatori a Wuhan che avevano ottenuto finanziamenti dal governo cinese.

“Virus creati secondo il prcreotocollo DEFUSE potrebbero essere stati disponibili al momento dell’insorgenza di Covid, tra agosto e novembre 2019”, ha scritto Wade. “Questo potrebbe spiegare il tempismo altrimenti inspiegabile della pandemia insieme al suo luogo d’origine”, ha proseguito. Oltre alle note di ricerca, Wade ha affermato che la specifica struttura genetica del coronavirus che gli ha permesso di infettare gli esseri umani costituisce un’altra forte indicazione della “nascita in laboratorio del virus”. “Mentre la maggior parte dei virus richiede tentativi ripetuti per passare da un ospite animale a persone, il SARS-CoV-2 ha infettato gli umani ‘al volo’, come se fosse stato preadattato mentre cresceva nei topi umanizzati chiamati nel protocollo DEFUSE”, ha scritto Wade.

Covid creato in laboratorio? “Ci sono prove inequivocabili”

Mentre gli scienziati continuano a dibattere se la pandemia da coronavirus sia stata un evento naturale o artificiale, Ebright crede che ci fosse credibilità nel fatto che il lavoro proposto dall’ormai controversa EcoHealth Alliance abbia portato allo sviluppo del Covid. Dopo la pubblicazione dei documenti del 2018 – che sono stati resi pubblici da US Right to Know attraverso una richiesta della legge sulla libertà d’informazione – Ebright ha dichiarato che ci sono prove più chiare che il virus sia stato prodotto in laboratorio.