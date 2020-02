ROMA – Amuchina e disinfettanti sono introvabili o costano un occhio della testa? Niente panico, per esorcizzare la psicosi da coronavirus esiste sempre il fai da te. A divulgare la ricetta per produrre in casa una valida alternativa è la stessa Organizzazione mondiale della sanità.

La prima regola è diffidare dalle imitazioni: sui social viaggiano ormai spedite soluzioni di sedicenti esperti che non sempre sono efficaci contro virus e batteri. La maggior parte propone prodotti a base di sale, detersivi e candeggina. Sebbene siano tutte sostanze igienizzanti, è bene tenere a mente che sono i dosaggi a fare la differenza. Se sbagliati, renderebbero praticamente nulla l’azione disinfettante.

E’ utile inoltre sapere che anche solo lavandosi spesso le mani, con acqua e sapone, per circa 20 secondi, si ottiene il medesimo risultato di un disinfettante. Ma se non si ha la possibilità di accedere ad acqua corrente e sapone, ecco allora alcuni rimedi fai da te. I migliori sono quelli a base di ipoclorito di sodio, che è poi quello contenuto nell’amuchina usata per lavare frutta e verdura e che, con il suo potere ossidante, oltre che sbiancante, è lo stesso contenuto nella candeggina. Va bene per le superfici, dove si lascia agire il tempo necessario, ma non basta diluirla per ottenere un efficace prodotto per le mani.

Per l’igiene delle mani l’Oms invece consiglia rimedi a base di alcol etilico o alcol isopropilico, che è quello contenuto nei gel. Bastano poche decine di secondi, a patto che la concentrazione di alcool sia tra il 60% e l’80% circa.

Per creare un litro di Amuchina fai da te la ricetta consigliata dall’Oms è la seguente:

8333 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro.