Blitz dice

Tridico, 3500 euro al mese (i 60mila lordi dello stipendio di prima) per un presidente Inps? Irrazionale, ingiusto, incongruo. Ma aizza e aizza e aizza per anni contro la Casta, il Parlamento, i Poteri e i Potenti e ci fai un…M5S. Tridico, la sua colpa è Reddito Cittadinanza, non lo stipendio.