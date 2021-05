“Sembra che la variante indiana abbia una elevata trasmissibilità per cui sarebbe giustificato un rafforzamento delle misure laddove è presente, ma non ci sono dati che dimostrano la maggiore aggressività clinica. Sulla capacità di dare infezione nei vaccinati, per ora non sembra essere così preoccupante come la variante sudafricana“. Lo ha detto in conferenza stampa al ministero della Salute il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

“La sfida è arrivare a vaccinare i giovani per rallentare la velocità della circolazione virale, come ha dimostrato un recente studio in Israele – ha aggiunto Rezza -. Dunque bisogna vaccinarsi il più possibile, in fretta e con ogni vaccino disponibile”.

Rezza: Vaccinazione ai bambini potrebbe essere da considerare

“In questo momento va data la precedenza ai paesi più poveri per la disponibilità delle dosi vaccinali, ma in seguito la vaccinazione dei bambini sarà da prendere inconsiderazione per un forte controllo dell’epidemia” ha sottolineato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute.

“Da un lato i bambini tendono a non sviluppare forme gravi di Covid per cui non ci sarebbe un’indicazione secca a vaccinarli, dall’altra parte se si vuole ottenere un effetto forte di controllo dell’infezione bisognerà vaccinare i bambini altrimenti l’infezione continuerà a circolare. Quindi la vaccinazione dei bambini sarà da considerare”.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.