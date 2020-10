Secondo Rino Rappuoli, microbiologo italiano, Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica nel 2005, l’Italia uscirà dalla pandemia entro il 2021 grazie a vaccini e anticorpi monoclonali.

Le dichiarazioni rilasciate da Rappuoli durante il Festival della Scienza Medica di Bologna sono riportate da quotidiano.net.

“Fuori dalla pandemia entro il 2021 grazie a vaccini e anticorpi monoclonali. Entro la prima metà del 2021 ci sarà un’immissione di vaccini e anticorpi.

E la disponibilità sarà via via crescente nella seconda metà: così controlleremo la pandemia e ci scorderemo la situazione in cui siamo adesso”.