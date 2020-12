Roberto Burioni: “Governo vada a casa se non garantisce vaccini Covid tempestivi” (Foto Ansa)

“Un ritardo nelle vaccinazioni non è tollerabile”. Lo ha scritto su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che sentenzia: “Se il governo non riesce a garantire una vaccinazione tempestiva dei cittadini se ne deve andare. Subito”.

Per Burioni “ci sono difficoltà oggettive di approvvigionamento, ma al netto di queste nessun ritardo può essere tollerato”.

“Non sarebbe accettabile da parte del Governo chiedere il minimo sacrificio agli italiani in presenza di ritardi e disorganizzazione nella vaccinazione anti Covid-19”, spiega. “Questa è la mia opinione di semplice cittadino”, precisa.

Israele, sottolinea il professore, “ha già vaccinato il 5% della popolazione, e il 26% degli ultrasessantenni. Tra poco dovrebbe cominciare a vedere l’effetto della vaccinazione con un calo drastico delle malattie gravi negli anziani”.

“Non perdiamo tempo – esorta il virologo – l’obbligatorietà non è rilevante in questo momento: dobbiamo vaccinare più persone possibile nel più breve tempo possibile per uscire da questo incubo”.

Burioni sull’infermiere positivo dopo il vaccino

Burioni si sofferma anche sulla notizia di un infermiere, in California, risultato positivo 8 giorni dopo la vaccinazione contro il coronavirus.

Una “non notizia”, evidenzia. “Ripeto fino alla nausea: nessun vaccino può offrire una protezione prima di 15 giorni dalla sua somministrazione”.

“E’ inutile cercare di spaventare le persone: per produrre anticorpi il nostro organismo ci mette del tempo. Fatevene una ragione”, commenta Burioni. (Fonti: Twitter, Facebook).