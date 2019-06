ROMA – Auchan e Simply hanno diffuso un avviso di richiamo per un lotto di salame mignon e salametto classico del Salumificio Aliprandi per la possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes (quantificato in meno di 10 ufc/grammo)

Entrambi i prodotti coinvolti, rende noto il Fatto Alimentare, sono venduti sfusi o in confezioni microforate da 220 grammi circa con il numero di lotto L190007741.

I salami richiamati sono stati prodotti dal Salumificio Aliprandi Spa nello stabilimento di via Madolossa 25, a Gussago, in provincia di Brescia. A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare il lotto di salametto classico e il salame mignon segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. (Fonte: Il Fatto Alimentare)