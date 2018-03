Troppo sale in tavola? Ecco 5 consigli per perdere peso

ROMA – Si è spesso attenti al sale da aggiungere alle pietanze ma si pone la stessa prudenza per quanto riguarda la quantità di sodio contenuta nel cibo?

La dietologa australiana Susie Burrell ha rivelato cinque semplici sostituzioni di alimenti che, in una settimana, aiutano ad assumere quotidianamente meno sale, a perdere peso e stare in salute.

1. La salsa di soya è notoriamente ricca di sodio e può essere sostituita con quella piccante. “Un cucchiaio da tavola di salsa di soia o altre di tipo orientale, contiene 1.500 mg di sodio, equivalenti a circa 4 gr. di sale; a chi piace la cucina asiatica lo scambio migliore è con la salsa piccante che contiene solo 0,5 gr di sale”, ha scritto la Burrel suo blog.

2. Invece del prosciutto mangiare petto di tacchino. Secondo la dietologa, le carni trasformate sono “le peggiori colpevoli” poiché una singola fetta di prosciutto contiene oltre 1 gr di sale per cui consiglia di “cucinare pollo fresco o petto di tacchino poiché entrambi ne contengono una quantità decisamente minore”.

“Se per comodità, si sceglie la carne lavorata, cercare quella che tra le varietà in confezione, ne contiene la minor quantità possibile”.

3. Nei supermercati sono presenti i noodles già pronti, due minuti per riscaldarli e sono pronti da mangiare. Ma una confezione può contenere “fino a cinque grammi di sale”, per cui se si tratta di uno spuntino sono ideali crackers o popcorn.

4. Sostituire la zuppa in scatola con una fresca è una scelta più salutare: quelle già pronte contengono una gran quantità di sale per cui è meglio prepararle in casa o quanto meno controllare gli ingredienti presenti sull’etichetta e cercare quelle pronte che contengono meno sale.

5. Il salmone affumicato può essere sostituito da quello in scatola. Una porzione del tipo affumicato, avverte la dietologa, contiene quasi 5 gr di sale “mentre quello in scatola ne contiene 1 gr e c’è anche l’opzione senza sale aggiunto”.