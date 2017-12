Al San Raffaele Cassino le più avanzate tecnologie di diagnostica per immagini

Cassino – La diagnostica per immagini (imaging o imaging biomedico) si riferisce a vari metodi non invasivi per identificare e monitorare diversi tipi di malattie attraverso un processo di osservazione della struttura anatomica interna e degli organi del corpo del paziente, non visibile dall’esterno. Le dettagliate immagini prodotte da queste procedure sono usate per informare minuziosamente il medico sull’organizzazione anatomica, il buon funzionamento degli organi interni e la struttura del corpo del paziente.

Il Servizio di Diagnostica per immagini del San Raffaele Cassino utilizza le più avanzate tecnologie Siemens con apparecchiature che forniscono immagini di interesse clinico-diagnostico di altissima qualità, con l’obiettivo di offrire ai pazienti diagnosi mediche sempre più efficaci.

Le procedure diagnostiche vengono erogate a tutti i pazienti e nel dettaglio il San Raffaele Cassino eroga prestazioni di diagnostica per immagini per:

Mammografia

Ecografia

TAC – Risonanza magnetica

È importante sottolineare che il San Raffaele Cassino è una struttura accreditata con il S.S.R. (Servizio Sanitario Regionale) che ha lo scopo di garantire un’alta qualità dell’assistenza e dei servizi circa strutture, tecnologie e professionisti impiegati, e la cui prestazione sanitaria viene eseguita dietro pagamento del solo ticket.

Per avere maggiori informazioni sulle specifiche prestazioni e per prenotare è possibile chiamare il numero 06 5225 3535 dal lunedì al venerdì (ore 8 – 18) oppure il sabato (dalle ore 8 alle 13). In alternativa, per non alzare la cornetta telefonica è sufficiente prenotare direttamente online compilando l’apposito modulo in cui inserire i propri dati. In questo caso, si sarà ricontattati entro 3 giorni lavorativi dal giorno successivo all’invio del form.

La diagnostica per immagini è un elemento chiave nella diagnosi precoce e nella prevenzione delle malattie, indispensabile nella cura del paziente dato che permette di identificare tempestivamente possibili problemi e prevenirne così l’insorgenza. L’alta qualità delle procedure diagnostiche e interventistiche fornite dal San Raffaele Cassino è garantita da una ricerca continua nel campo delle nuove tecnologie e dell’impatto clinico che le stesse hanno sul paziente.