ROMA – Cucinate un pasto sano, fate attività fisica insieme, evitate di bere troppo dell’alcol e praticate sesso sicuro, con il preservativo, per difendervi dalle malattie sessualmente trasmissibili. Sono i consigli dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per “essere sani insieme” nel giorno di San Valentino, anche in caso di primo appuntamento.

Nei messaggi pubblicati dall’organizzazione su Twitter si leggono i consigli riportati in una serie di infografiche, corredate da foto di coppie molto diverse tra loro, a testimoniare il fatto che le indicazioni valgono per persone di tutte le età, a tutte le latitudini e di qualsiasi orientamento sessuale.

Una in particolare, con qualche invito ulteriore, è dedicata ad un eventuale primo appuntamento. “Stai andando a un primo appuntamento? – scrivono gli esperti dell’Oms -. Allora sii gentile e rispettoso, divertiti, consuma alcol moderatamente e se decidi di avere un rapporto sessuale stai attento”.

Quest’ultimo punto è ulteriormente spiegato in una grafica a parte. “Se per questo San Valentino pensi di avere un rapporto, ricorda che devi sentirti a tuo agio con la decisione – ricordano gli esperti -, di parlare con il partner di come fare sesso sicuro e che hai il controllo sul tuo corpo, e nessun altro ha il diritto di dirti come lo devi gestire”. (Fonti: Ansa, Twitter)