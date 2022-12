Sono stati ritirati dal mercato europeo gli sciroppi che contengono folcodina. La segnalazione arriva dal comitato di sicurezza dell’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ed è perentoria. L’ente ha concluso la revisione dei medicinali contenenti questa sostanza che viene utilizzata in adulti e bambini per il trattamento della tosse secca in combinazione con altri principi attivi. Non è commercializzata in Italia in forma diretta ma l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha rilanciato quanto deciso in sede europea. Anche perché la folcodina è commercializzata in sciroppi con diversi nomi (Dimetane, Biocalyptol e Broncalene). Farmaci che, anche se non venduti direttamente in Italia, si possono acquistare sempre acquistare online.

La Ue ha quindi deciso la “revoca delle autorizzazioni all’immissione in commercio nell’Ue per questi medicinali”. A convincere l’Ema sono stati i dati disponibili che, spiega l’agenzia in una nota, “hanno dimostrato come l’uso di folcodina nei 12 mesi precedenti l’anestesia generale con agenti bloccanti neuromuscolari (NMBA) sia un fattore di rischio per lo sviluppo di una reazione anafilattica (una reazione allergica improvvisa, grave e potenzialmente pericolosa per la vita) agli NMBA”.

Sciroppi contenenti folcodina ritirati dal mercato Ue

“Poiché non è stato possibile individuare misure efficaci per ridurre al minimo questo rischio, né identificare una popolazione di pazienti per i quali i benefici della folcodina superino i suoi rischi, i medicinali contenenti folcodina sono stati ritirati dal commercio nell’Ue e non saranno quindi più disponibili su prescrizione o come farmaci da banco”. Ema raccomanda agli operatori sanitari di “prendere in considerazione alternative terapeutiche appropriate e consigliare i pazienti di interrompere l’assunzione di medicinali contenenti folcodina”.

Cos’è la folcodina e dove viene venduta

La folcodina è un farmaco oppioide usato per trattare tosse secca, raffreddore e influenza. Impedisce al cervello di tossire di riflesso ad uno stimolo. La folcodina è stata utilizzata come sedativo sin dagli anni ’50. Nell’Unione europea, i medicinali contenenti folcodina sono attualmente autorizzati in sette paesi tra cui non figura l’Italia:

Belgio

Croazia

Francia

Irlanda

Lituania

Lussemburgo

Slovenia

La folcodina può essere combinata con altre sostanze. Oltre che negli sciroppi, potrebbe trovarsi in soluzioni orali e capsule ed anche in alcuni farmaci generici.