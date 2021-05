Scudo penale per medici e infermieri durante il Covid: punibili solo per colpe gravi FOTO ANSA

Arriva lo scudo penale per medici, infermieri e personale sanitario in servizio per l’emergenza Covid. Di conseguenza, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiuti da queste categorie “sono punibili solo nei casi di colpa grave”.

Scudo penale, i tre fattori che salvano il medico

Nel definire il grado di gravità della responsabilità del professionista il giudice dovrà tener conto in particolare di tre fattori legati alla straordinarietà dell’emergenza pandemica.

Primo fattore: “limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate”.

Secondo fattore: “scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare”.

Terzo fattore: “il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza”.

Medici come in guerra

Soddisfatto il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli, secondo il quale la norma è “una prima importante risposta ai bisogni della classe medica ed un omaggio – afferma all’ANSA – ai colleghi deceduti, che si sono spesi per la comunità pur sapendo di operare quasi in condizioni di guerra”. Lo scudo, sottolinea, che “varrà fino alla fine dello stato di emergenza Covid fissata al 31 luglio, rappresenta una garanzia per medici e professionisti sanitari, che potranno ora operare con maggiore serenità”.

Altro elemento importante, spiega, è che lo scudo penale “non riguarda solo l’atto della vaccinazione anti-Covid, come inizialmente previsto, ma è esteso a tutti i trattamenti che il medico effettua in relazione all’infezione Covid-19″. Sul piano civile, precisa inoltre Anelli, “non si nega il risarcimento al soggetto leso, perché questa norma riguarda esclusivamente l’aspetto penale”.