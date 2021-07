La seconda dose del vaccino è fondamentale per avere la massima protezione contro il Covid-19, variante Delta inclusa. Lo affermano in una nota congiunta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per i medicinali (Ema).

Vaccino, ciclo completo è vitale contro variante Delta

“L’adesione al ciclo di vaccinazione raccomandato – si legge nella nota – è fondamentale per beneficiare del più alto livello di protezione contro il virus” e le sue varianti. Soprattutto perché, si legge ancora nella nota congiunta, “la variante Delta si diffonde sempre più” e i dati “suggeriscono che entrambe le dosi di un vaccino Covid-19 a 2 dosi come Comirnaty, Spikevax o Vaxzevria sono necessarie per fornire una protezione adeguata contro la variante Delta”.

Ma, si osserva ancora nella nota, “ci sono ancora 10 Paesi dell’Ue e dello spazio economico europeo in cui quasi il 30% o più degli individui di età superiore agli 80 anni non ha ancora completato il ciclo di vaccinazione raccomandato”.