ROMA – Si chiama mielite flaccida acuta la malattia rara simile alla poliomielite che paralizza i bambini: negli Stati Uniti già 6 casi in un mese. La simil polio è una condizione che si manifesta con sintomi simili al raffreddore ma che, in poco tempo, si traduce in difficoltà motorie e paralisi. Secondo i ricercatori medici dell’University of New South Wales di Sydney potrebbe essere l’Enterovirus D68 la causa scatenante della malattia. Se forse siamo giunti a isolare l’agente patogeno, non esiste tuttavia alcun trattamento o vaccino, il che rende decisivo agire rapidamente per fermare i focolai.

“Nel 2014, ha iniziato a esser diagnosticata in bambini negli Stati Uniti una malattia misteriosa che ha causato una paralisi simile a quella della poliomielite”, spiega Raina MacIntyre, direttore del National Health & Medical Research Council e a capo del team di ricercatori. “Più di 120 bambini hanno sviluppato una condizione nota come mielite flaccida acuta solo negli Stati Uniti, ma gli esperti sono rimasti sconcertati sulla causa”.

Nello stesso anno ci furono anche focolai di infezione insolitamente grandi di Enterovirus D68(EV-D68), un virus noto sin dai primi anni ’60 che causa tosse, dolori muscolari, febbre e difficoltà a respirare. Circa 2280 persone negli Stati Uniti, in Canada e in Europa sono state infettate, molti dei quali bambini e i loro sintomi erano più gravi del solito.

I casi della misteriosa malattia paralizzante sono stati segnalati nelle stesse regioni. “Ciò ha sollevato la possibilità di un legame tra EV-D68 e mielite flaccida acuta, tuttavia, il virus non era stato finora collegato alla paralisi”, afferma il professor MacIntyre. Per il nuovo studio, il team ha applicato i criteri di Bradfield Hill – una serie di nove principi sviluppati per determinare la causalità che prendono il nome dai due ricercatori che li hanno usati per dimostrare che il fumo causa il cancro ai polmoni. “I risultati mostrano che è molto probabile che EV-D68 sia la causa della malattia che provoca paralisi nei bambini”.