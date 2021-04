Sindrome da cuore infranto (tako-tsubo), cos’è, sintomi. Un dolore fortissimo al petto, e poi le gambe come la testa che non girano, il cuore che preme sulla gola, il fiato che svanisce alla prima rampa di scale…

Sembrano i sintomi (a parte il dolore al braccio sinistro) di un infarto in corso. Invece stiamo parlando di una malattia che di romantico ha solo il nome. Sindrome da cuore infranto, o di tako-tsubo: è il suo nome giapponese.

Sindrome da cuore infranto, in Occidente 90% donne

Qui da noi però, in Occidente, la cardiomiopatia da stress si presenta nelle donne nove volte più che negli uomini. Da uno studio della Monash University di Melbourne è emerso che le donne, specie dopo la menopausa, hanno nove volte più probabilità degli uomini di morire.

Nei Paesi asiatici – la sindrome è stata individuata per la prima volta in Giappone – non c’è differenza nei dati tra uomo e donna. Un fatto culturale, prima che clinico? Gli scienziati indagano.

Aree cervello che elaborano le emozioni non comunicano

Le ultime scoperte ci dicono anche altro. Per esempio che tutto parte dal cervello. Uno studio, condotto da Christian Templin, del Policlinico Universitario di Zurig e pubblicato sull’European Heart Journal mostra, infatti, che nei pazienti con sindrome di tako-tsubo (o sindrome da crepacuore, oppure cardiomiopatia da stress) le regioni del cervello che elaborano le emozioni e che controllano battito cardiaco, respirazione e altre funzioni autonome del nostro corpo (ad esempio amigdala, ippocampo e giro dentato) non comunicano bene tra loro.

Queste alterazioni nella connessione tra tali aree nervose potrebbe essere proprio alla base del problema cardiaco. La sindrome, che in metà dei casi si presenta in associazione a disturbi mentali come la depressione, si manifesta come un infarto.

Ma le arterie sorprendentemente sane

Appunto, con dolore al petto o affanno improvviso e si associa ad alterazioni dell’elettrocardiogramma. Ma le arterie che ossigenano il cuore risultano sorprendentemente normali. Il cuore, però diventa a palloncino, come il vaso (tsubo) che usano i giapponesi per raccogliere i polipi (tako).