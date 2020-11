Sintomi Covid? Cosa fare a casa e come curarli in attesa del tampone (Foto Ansa)

Chi presenta dei sintomi riconducibili al Covid ed è in attesa di fare il tampone, può intanto curarsi a casa per cercare di ridurre l’eventuale infiammazione.

Tosse, febbre, nausea, diarrea: tutti sintomi Covid, ma cosa fare a casa in attesa di fare il tampone? Come curarsi a casa lo spiega un documento in fase di pubblicazione sulla rivista Clinical and Medical Investigation. Documento scritto da medici dell’Istituto Mario Negri e dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Negli altri approcci si attende prima l’esito del tampone mentre partendo in anticipo, scrivono gli autori dello studio, “si previene nella maggior parte dei casi la reazione infiammatoria. Che comunque quando si manifesta viene colta precocemente ed è quindi trattabile a domicilio”.

Sintomi Covid, cosa fare a casa

Se si hanno sintomi come febbre, tosse, mal di gola, nausea, vomito, diarrea, si tratta il possibile coronavirus come qualunque altra infezione delle vie respiratorie. Quindi, si legge nel documento, si utilizzano farmaci antiinfiammatori come l’Aspirina (e non la Tachipirina) o l’Aulin (che però non vanno presi insieme). Questi più altri rimedi che inibiscono l’enzima che scatena le infiammazioni all’interno del corpo, fino ad arrivare, soltanto nei casi più seri, al cortisone.

La Tachipirina esclusa perché al contrario di Aspirina e Aulin il paracetamolo non ha proprietà antinfiammatorie. Intanto, spiegano i dottori, è necessario procedere con gli esami come quello del sangue per tenere sotto controllo gli indici di infiammazione, la coagulazione e la funzione renale. La durata del trattamento dipende dall’evoluzione clinica e in caso di peggioramento ci sono cortisone ed eparina. E l’antibiotico? Di solito per i soggetti fragili si usa l’Azitromicina mentre il medico di base può procedere alla somministrazione di ossigeno. (Fonte Il Corriere della Sera).