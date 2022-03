Sintomi del cancro: i 3 segnali di pericolo “persistenti” a cui prestare attenzione al risveglio. A volte un sintomo può passare inosservato o liquidato come un semplice malessere ma la diagnosi precoce del cancro è la chiave per la sopravvivenza. Prima viene individuato, maggiori sono le possibilità di prolungare la vita. Abbas Kanani, farmacista di Chemist Click, ha spiegato che i sintomi mattutini possono dare degli indizi. Svegliarsi con un mal di gola “persistente” che va avanti da oltre due settimane senza segni di miglioramento è un segnale rivelatore, ha avvertito Kanani. Lo stesso vale per la tosse, ha aggiunto il farmacista.

“I fumatori spesso si svegliano con la tosse. In generale una tosse persistente per più di due settimane dovrebbe essere controllata, soprattutto se fumate”. Una tosse continua è un segnale di avvertimento fondamentale del tipo più mortale di cancro: ai polmoni. È probabile, riporta il Sun, che se una persona non fuma non sarà nulla di preoccupante. Tuttavia, il cancro ai polmoni è stato diagnosticato anche a chi non ha mai acceso una sigaretta. Anche un mal di gola può essere indicativo di cancro alla gola, alla laringe o alla tiroide.

Sintomi del cancro, la stanchezza

Un altro segnale che si presenta al mattino è la stanchezza, che potrebbe far sentire esausti durante la giornata.

Kanani ha spiegato: “È normale sentirsi un po’ stanchi al mattino, ma se per una persona non rientra nella normalità o se si nota stanchezza che dura tutto il giorno, è bene fare un controllo”. E ha aggiunto:” Se al mattino il letto è bagnato o umido di sudore, ciò indica che la persona può aver avuto sudorazioni notturne. E’ meglio un controllo dal medico di base, soprattutto se la sudorazione notturna è accompagnata da affaticamento, perdita di peso o ematomi”.

Sudare di notte può essere un segnale premonitore molto precoce di una serie di tumori, in particolare il linfoma, un tipo di tumore del sangue. Ma ci sono dozzine di altre cause, come la menopausa, l’ansia, l’ipoglicemia o un’infezione. Recarsi dal medico di base, può essere d’aiuto a escludere il cancro e capire cosa c’è dietro le sudorazioni notturne.

Sintomi e diversi tipi di cancro

Esistono oltre 200 diversi tipi di cancro che possono causare molti sintomi diversi, afferma Cancer Research UK.

Alcuni più comuni sono presenti in quasi tutti i tipi di cancro: