Skincare al mattino, 5 passaggi imprescindibili da includere

La skincare mattutina e quella della sera dovrebbero essere molto diverse. Sicuramente ti sarai informato su quali siano i prodotti vincenti per migliorare la tua pelle. Tuttavia, potresti essere confuso su come e quando usarli. Una buona skincare al mattino è importante per preparare la pelle alla giornata. Esposizione ai raggi UV, luce ad alta energia (inclusa la luce blu dei nostri dispositivi) e persino inquinanti ambientali possono metterla a dura prova.

Ma non credere di dover impostare la sveglia in anticipo solo per avere il tempo sufficiente per la tua regolare routine di cura della pelle. Una semplice linea di prodotti può essere efficace e darti buoni risultati.

Vediamo allora quali sono i 5 passaggi chiave di una perfetta skincare mattutina. Tieni presente che gli ingredienti possono variare in base al tipo di pelle e al problema che deve essere trattato. Quindi consulta sempre il tuo dermatologo prima di applicare qualsiasi tipo di prodotti di bellezza.

Fase uno: la pulizia

Lavare e pulire il viso regolarmente è importante perché riduce il numero di colonie batteriche. In altre parole, la pulizia della pelle aiuta a eliminare sporco, sebo e batteri che si sono accumulati sul viso durante la notte. Se ci fosse un solo passaggio per la skincare, quello sarebbe assolutamente la pulizia.

Il tipo di detergente da utilizzare varia in base alle esigenze della pelle. I tipi di pelle sensibile / rosacea / secca necessitano di una formulazione delicata, spesso un detergente a base di latte o una schiuma, che risolva l’infiammazione e favorisca l’idratazione. I tipi di pelle normali possono trarre vantaggio dalle formulazioni schiumose AHA / BHA / PHA, che purificano gli accumuli notturni e hanno benefici per la formazione di collagene e la luminosità della pelle. I tipi di pelle grassa e a tendenza acneica probabilmente hanno bisogno di un detergente medicato – pensa allo zolfo, al perossido di benzoile , o anche acido salicilico per aiutare a pulire bene la pelle.

Fase 2: Tonico

Il tonico, seppure per molti è un passaggio facoltativo, in realtà e è importantissimo perché riequilibra il ph della pelle dopo la detersione, restringe i pori e prepara la pelle ai prodotti che verranno dopo. Anche la scelta del tonico deve essere effettuata in base al tipo di pelle. Tra i prodotti più amati ci sono quelli della skincare coreana.

Fase 3: siero

Generalmente, i dermatologi consigliano un siero antiossidante per aiutare a ridurre i radicali liberi, prevenire e ridurre al minimo le linee sottili e le rughe e migliorare la consistenza e il tono generale della pelle. Poiché la pelle si ripara da sola durante la notte, gli ingredienti antietà che promuovono il ricambio cellulare come il retinolo, sono generalmente raccomandati per l’uso.

Fase 4: crema idratante

La crema idratante dovrebbe essere un must di ogni skincare mattutina. Il prodotto giusto dovrebbe essere consigliato dal vostro dermatologo, in base ovviamente al tipo di pelle. La crema idratante aiuta a idratare la pelle e a costruire una buona barriera cutanea.

Fase 5: crema solare

Il quinto e ultimo passaggio, assolutamente imprescindibile, consiste nell’applicazione di una crema solare con almeno SPF 30 ogni giorno. Sì, anche in inverno e anche se non stai andando al mare. È importante indossare la protezione solare. Non proteggere la pelle può portare a fotoinvecchiamento che comprende iperpigmentazione, melasma e cambiamenti di consistenza come linee sottili e rughe. Oltre, ovviamente, ai tumori della pelle.

Ora sappiamo che dal 15 al 20% dell’invecchiamento della pelle correlato alla luce è dovuto alla luce non UV: quella blu dei dispositivi, la luce visibile e gli infrarossi. Fortunatamente ci sono in commercio diversi filtri solari, con opzioni che si adattano a ogni tipo e tono di pelle. Per esempio, puoi optare per SPF fisici con ossido di zinco e biossido di titanio.